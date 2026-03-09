Feuerteufel treibt in der Steiermark sein Unwesen: Erneuter Heckenbrand

Die Serie rätselhafter Heckenbrände in der Weststeiermark reißt nicht ab. Am Freitagabend musste die Feuerwehr erneut nach Krottendorf-Gaisfeld ausrücken. Seit zwei Jahren sorgt eine Reihe ähnlicher Vorfälle für Verunsicherung.

In der weststeirischen Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld sorgt eine ungewöhnliche Serie von Bränden weiterhin für Aufsehen. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr erneut zu einem Einsatz alarmiert: Eine Hecke stand plötzlich in Flammen. Eine Privatperson hatte den Notruf gewählt, nachdem sie das Feuer entdeckt hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich schnell, dass rasches Handeln notwendig war.

Feuerwehr löscht Brand rasch

Die Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld rückte sofort zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der Mannschaft stand die Hecke bereits in Vollbrand. Mit zwei Strahlrohren gelang es den Feuerwehrleuten jedoch, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Eine zweite Feuerwehr aus der Nachbargemeinde Krottendorf war vorsorglich nachalarmiert worden, musste letztlich aber nicht mehr eingreifen. Insgesamt standen 17 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken.

Brandserie beschäftigt Gemeinde seit zwei Jahren

Der aktuelle Vorfall ist kein Einzelfall. Seit 2024 kam es in der Gemeinde bereits mehrfach zu ähnlichen Bränden. Inzwischen sprechen viele Bewohner von einer mysteriösen Serie von Heckenbränden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auch die Polizei beschäftigt sich seit längerem mit den Vorfällen. Die Ermittler gehen davon aus, dass hinter den Bränden möglicherweise Brandstiftung steckt. Konkrete Hinweise auf einen Täter oder ein Motiv gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Verunsicherung in der Bevölkerung wächst

In der Bevölkerung sorgt die Serie zunehmend für Unruhe. Viele Bewohner fragen sich, wer hinter den Bränden stecken könnte und ob weitere Vorfälle folgen. Besonders seit dem vergangenen Jahr häufen sich die Diskussionen darüber auch in sozialen Netzwerken. Immer wieder wird dort die Sorge geäußert, dass ein Feuerteufel sein Unwesen treiben könnte. Bereits im Mai 2025 hatte eine Hecke hinter dem Gemeindeamt gebrannt. Auch damals wurde von möglichen Brandstiftern ausgegangen. Im Dezember des Vorjahres kam es zudem zu einem Brand in der Mittelschule Krottendorf. Dort war nach einer Veranstaltung im Physiksaal eine Kerze zurückgelassen worden, die ein Feuer ausgelöst hatte. Ob dieser Vorfall mit der Serie der Heckenbrände zusammenhängt, ist derzeit unklar. Laut Polizei gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Verbindung.