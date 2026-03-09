Leerstandabgabe gestrichen? „Die Menschen brauchen leistbare Wohnungen“

Derzeit wird in der Steiermark über die Streichung der Leerstandsabgabe diskutiert. Die Grünen warnen vor den Folgen und setzen stattdessen eher auf eine Erhöhung der Gebühr.

Die Leerstandabgabe in der Steiermark sollen abgeschafft werden. Das sorgt für ordentlich Wirbel, vor allem weil viele Bürgermeister dagegen sind – sie befürchten finanzielle Einbußen. Mehr dazu hier: Wohnungsleerstand: Steirische Gemeinden warnen vor Milliarden-Folgen.

„Die Menschen brauchen leistbare Wohnungen“

Auch die Grünen äußern sich zu dem Thema kritisch: „Ein Ende der Leerstandsabgabe würde für die finanziell strauchelnden Gemeinden einen schweren Rückschlag bringen“, betonen sie in einer Aussendung. Statt einer Abschaffung möchten sie die Abgabe deshalb sogar erhöhen. Damit sollen leerstehende Wohnungen und Häuser wieder auf den Markt gebracht werden. Gleichzeitig soll der Wohnraum in den Gemeinden dadurch leistbarer werden. „Die Menschen brauchen leistbare Wohnungen, die Leerstandsabgabe ist hier ein wichtiges Steuerungsinstrument“, betont Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Leerstandsabgabe: Das Fordern die Grünen

Deshalb fordern die Grünen einmal mehr, die Leerstandsabgabe zu erhöhen. Viele Bürgermeister seien für ihre Gemeinden auf diese Einnahmen angewiesen. „Wer seine Immobilien leer stehen lässt, muss einen fairen Beitrag für die Gemeinden leisten“, wird zum Abschluss betont.