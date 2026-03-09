WM-Chance für Steirer: Auf dem Schneepflug zum Titel

Bereits im Herbst hat sich Markus Eger-Leitner für die WM in Frankreich qualifiziert, und diese Woche ist es soweit: Wird es ihm gelingen, den Titel nach Hause zu holen?

Im September letzten Jahres konnte sich Markus Eger-Leitner aus Eggersdorf bei Graz erstmals den Staatsmeistertitel im Schneepflug-Geschicklichkeitsfahren sichern. Das wiederum sicherte dem Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weiz sein Ticket für die Weltmeisterschaft im französischen Chambéry. Dort muss er sich diese Woche gegen rund 50 Teilnehmer beweisen. „Unsere WM-Hoffnung ist bereits auf dem Weg nach Frankreich. Am Mittwoch findet die Qualifikation statt, die besten Zwölf qualifizieren sich für das Finale am Donnerstag. Ich wünsche dem 36-Jährigen alles Gute,” so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Markus Eger-Leitner fiebert Wm entgegen

Der Geschicklichkeitsparcours besteht dabei aus 24 Einzelprüfungen. Gefahren wird mit einem 300 PS starken Unimog mit einer Schneepflugbreite von 3,4 Metern und einem 3-Achs-LKW mit 460 PS und einem 4,2 Meter breiten Pflug. Die Teilnehmer müssen unter anderem einen Rückwärtsslalom durch Kegel absolvieren, eine Lkw-Bremstrommel in den Ablegekreis verschieben, die Aufnahme eines (kleinen) Ringes oder eine feinfühlige Zielbremsung – und das alles im Kampf gegen die Zeit „Zu den schwierigsten Prüfungen zählt sicherlich der Rückwärts-Parcours. Durch den Slalom zu fahren, keine Kegel zu berühren und auf die Zeit zu schauen, braucht viel Ruhe und Gefühl. Natürlich steigt die Anspannung von Tag zu Tag, aber ich will schon um den Sieg mitreden”, fiebert Eger-Leitner der WM entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 11:59 Uhr aktualisiert