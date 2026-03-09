10 Jahre: Steirischer Verein verbindet junge Menschen aus ganz Europa

Ein Jubiläum gibt es in der Steiermark zu feiern: Seit zehn Jahren unterstützt der Verein InterAktion Jugendliche bei kulturellen Projekten und Anliegen.

Der Verein InterAktion ist ein Verein für ein interkulturelles Zusammenleben. Seit der Gründung im Jahr 2016 werden internationale Bildungs- und Jugendprojekte organisiert. Damit werden junge Menschen aus ganz Europa in der Steiermark zusammengebracht. „Entstanden ist die Initiative ursprünglich aus dem Engagement für junge Geflüchtete und aus dem Wunsch, Räume für Begegnung, Beteiligung und interkulturellen Austausch zu schaffen“, heißt es in einer Aussendung.

Aktiv im Jugendprogramm Ersamus+

Heute zählt InterAktion in der Steiermark zu einem der aktivsten Projektträger im Jugendprogramm Erasmus+. In den vergangenen zehn Jahren wurden 34 internationale Mobilitätsprojekte in der Steiermark und im Ausland durchgeführt und 37 europäische Kooperationspartnerschaften umgesetzt. Insgesamt haben mehr als 1.080 junge Menschen an Projekten des Vereins teilgenommen, das Partnernetzwerk umfasst mittlerweile 163 Organisationen in ganz Europa. „Unser Ziel war von Anfang an, jungen Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten zu ermöglichen, voneinander zu lernen und gemeinsam Zukunft zu gestalten“, sagen Vereinsgründer:innen Katja Lenič Šalamun und Goran Janevski. Viele der ehemaligen Teilnehmer sind heute selbst in der Jugendarbeit aktiv.

Mehrere Auszeichnungen für steirischen Verein

Ziel ist es, ein friedliches, respektvolles und nachhaltiges Zusammenleben zu fördern – unabhängig von Herkunft, Kultur oder Religion. Bei Erasmus+ Jugendbegegnungen und Bildungsprojekten kommen Methoden wie kreative Workshops, Tanz, Outdoor-Aktivitäten oder künstlerische Ausdrucksformen zum Einsatz – also Projekte, bei denen nicht zwingend Kommunikation erforderlich ist. Für diese Arbeit wurde der Verein mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischen Jugendpreis (2017), dem steirischen Ehrenamtspreis „Meilenstein“ (2018), dem Erasmus+ Award Österreich (2023) sowie dem Europäischen Sprachensiegel (2025).

Jubiläumsfeier in Graz

Das zehnjährige Bestehen hat der Verein im Jänner 2026 mit mehreren Veranstaltungen in Graz gefeiert. Der Höhepunkt war dabei die internationale Konferenz „Inclusion and Diversity in Youth Work“, bei der Partnerorganisationen aus Spanien, Zypern, Nordmazedonien, Slowenien, Deutschland, Rumänien und Italien gemeinsam mit steirischen Institutionen über Inklusion und Diversität in der Jugendarbeit diskutierten