Radfahren in der Südsteiermark: Gravelei führt durch Weinberge und Hügel

Ende Mai ist es so weit: Die Gravelei findet wieder statt. Sie begann als Herrensportprojekt von Radsportbegeisterten und ist heute ein bekanntes Event bei Sportlern.

Radfans können am 29. bis 31. Mai wieder an der Gravelei teilnehmen. Dabei geht es um Bewegung und Begegnung in der Südsteiermark. Die Strecken führen durch Weinberge, Wälder und Hügelketten. Auch Schotterwege, Naturstraßen und Nebenrouten sorgen für etwas sportliche Herausforderung. Es ist egal, wie erfahren die Teilnehmer sind – das Event ist für alle gedacht. Deswegen gibt es unterschiedliche Streckenlängen. Der Fokus liegt nicht auf Schnelligkeit, sondern auf dem gemeinsamen Zeitverbringen. Zur Sicherheit dwerden alle Teilnehmer außerdem mit GPS-Tracker ausgestattet. Am Ende wird zusammen getrunken und gegessen, um den Tag ausklingen zu lassen.

©Max Hofstätter | Vom 29.–31. Mai 2026 findet die Gravelei in der Südsteiermark statt. ©Max Hofstätter