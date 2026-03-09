22 Fälle: Polizei nimmt Seriendieb fest

In Niederösterreich und der Steiermark konnte die Polizei einen 60-jährigen Slowaken festnehmen, der insgesamt 22 Straftaten, darunter Treibstoffdiebstähle, Ladendiebstähle und Urkundenunterdrückungen, begangen hatte.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat konnten in enger Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizeiinspektionen Krems an der Donau, Seiersberg und Wildon einem 60-jährigen slowakischen Staatsbürger mehrere Straftaten – insgesamt 22 Fakten – zuordnen. Bei den geklärten Tathandlungen handelt es sich hauptsächlich um Treibstoffdiebstähle und Urkundenunterdrückungen sowie unter anderem auch um einen Ladendiebstahl. Die Tatorte liegen in den Gemeinde- bzw. Stadtgebieten von Schwechat, Krems an der Donau, St. Pölten, Altlengbach, Stockerau, Göttlesbrunn-Arbesthal, Premstätten, Gleisdorf und Seiersberg-Pirka. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 27. Jänner 2026 bis zum 20. Februar 2026.

Kennzeichen-Missbrauch führt zu Festnahme

Der 60-Jährige soll mehrfach österreichische Kennzeichentafeln entwendet, diese auf seinen Fahrzeugen verwendet und damit Treibstoffdiebstähle begangen haben. Bei den meisten Handlungen waren am beteiligten Täterfahrzeug sowohl vorne als auch hinten unterschiedliche österreichische Kennzeichentafeln montiert. Die bislang erhobene Schadenssumme beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Mann festgenommen

Bedienstete der Polizeiinspektion Seiersberg nahmen den 60-Jährigen am 20. Februar 2026 aufgrund eines aufrechten Aufenthaltsverbotes fest. Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde gegen den Beschuldigten eine gerichtlich bewilligte Festnahmeanordnung erlassen und der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert