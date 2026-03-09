Steirische Polizeiinspektionen unter neuer Leitung

Chefinspektor Andreas Stoirer versieht seit mittlerweile 30 Jahren seinen Dienst bei der Autobahnpolizeiinspektion (API) Hartberg. Im Jahr 1996 führte ihn sein beruflicher Weg zur API Hartberg, wo er zunächst als Sachbearbeiter tätig war. In weiterer Folge übernahm er Aufgaben im Kriminaldienst der Dienststelle. Seit dem Jahr 2012 war Andreas Stoirer in stellvertretenden Leitungsfunktionen eingesetzt, bevor er nun zum Inspektionskommandanten der Autobahnpolizeiinspektion Hartberg ernannt wurde. Andreas Stoirer trat 1985 in den Exekutivdienst ein und absolvierte in den Jahren 1995/96 die Ausbildung zum dienstführenden Beamten.

©LPD Stmk geschäftsführender Leiter des Geschäftsbereichs A Generalmajor Helmut Richter, Chefinspektor Stoirer und Oberst Klaus Rexeis der Landesverkehrsabteilung (v.l.)

Chefinspektor Werner Geissler: Leiter des Assistenzbereichs Analyse im Landeskriminalamt Steiermark

Chefinspektor Werner Geissler trat 1999 in den Exekutivdienst ein und war zunächst in Mürzzuschlag tätig. 2011/2012 absolvierte er die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Seit 2012 versieht er seinen Dienst im Landeskriminalamt Steiermark. Über viele Jahre war er im Ermittlungsbereich Sexualdelikte eingesetzt. 2020 wechselte er in den Assistenzbereich Fahndung und 2021 in den Assistenzbereich Analyse, wo er als stellvertretender Leiter tätig war. Mit seiner langjährigen kriminalpolizeilichen Erfahrung und Führungskompetenz übernimmt er nun die Leitung des Assistenzbereichs Analyse.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektor Werner Geisler und Hofrat René Kornberger des Landeskriminalamtes (v.l.)

Kontrollinspektor Bernhard Petschenig: Inspektionskommandant in Lannach

Seine berufliche Laufbahn begann beim Bundesheer, wo er sich vom Grundwehrdiener zum Unteroffizier weiterentwickelte. Im Jahr 2003 trat er nach Absolvierung der Polizeigrundausbildung in den Exekutivdienst ein, 2008 folgte die Weiterbildung zum dienstführenden Beamten. Bis 2023 war er in Graz in der Polizeiinspektion Schmiedgasse tätig und sammelte dort umfassende praktische Erfahrung im polizeilichen Alltag. Im Juli 2023 erfolgte die Versetzung nach Lannach, wo er seither die Funktion des Inspektionskommandant-Stellvertreters ausübte.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Kontrollinspektor Bernhard Petschenig und Bezirkspolizeikommandant Major Martin Stangl (v.l.)

Kontrollinspektor Herbert Kormann: Inspektionskommandant in Lieboch

Herbert Kormann trat 1993 in die Zollwache ein und war zunächst in Spielfeld und Graz tätig, unter anderem als Abfertigungsbeamter sowie als Suchtgifthundeführer. Im Jahr 2004 wechselte er zum damaligen Gendarmerieposten Eibiswald. Nach mehrjähriger Verwendung dort sowie weiteren Dienstjahren in Hitzendorf wurde er im August 2015 nach Lieboch versetzt, wo er die Funktion des stellvertretenden Inspektionskommandanten inne hatte.