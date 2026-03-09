Vier Einsätze innerhalb weniger Stunden forderten Einsatzkräfte

Ein intensives Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss: Innerhalb weniger Stunden rückten die Einsatzkräfte am 7. März gleich zu vier Alarmierungen aus.

Am Samstag, dem 7. März 2026, rückten die Einsatzkräfte innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Alarmierungen aus.

Am Samstag, dem 7. März 2026, rückten die Einsatzkräfte innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Alarmierungen aus.

Für die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss begann das vergangene Wochenende mit einer ganzen Reihe von Einsätzen im Stadtgebiet von Leoben. Am Samstag, dem 7. März 2026, rückten die Einsatzkräfte innerhalb weniger Stunden zu insgesamt vier Alarmierungen aus – von einer Türöffnung über einen vermeintlichen Zimmerbrand bis hin zu einem Verkehrsunfall und einer Liftöffnung.

Türöffnung: Person war schlafend in Wohnung

Den ersten Einsatz gab es um 13.54 Uhr in Göss. Die Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Nachdem die Wohnungstüre geöffnet worden war, konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Die gesuchte Person befand sich schlafend in der Wohnung.

Feuerwehr zu Brand alarmiert

Nur kurze Zeit später, um 15.31 Uhr, folgte bereits der nächste Einsatz. Mehrere Feuerwehren aus Leoben wurden zu einem vermuteten Zimmerbrand gerufen. Während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich möglicherweise noch eine Person in der Wohnung befinden könnte. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass lediglich angebranntes Kochgut die Rauchentwicklung verursacht hatte.

Betriebsmittel nach Unfall ausgetreten

Am Abend um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr Leoben-Göss zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Nach dem Unfall waren Betriebsmittel aus einem Fahrzeug ausgetreten. Die Einsatzkräfte führten Ölbindearbeiten durch und sicherten die Einsatzstelle.

Einsatzkräfte zu Liftöffnung alarmiert

Noch während dieser Arbeiten erfolgte um 19.11 Uhr eine weitere Alarmierung: Gemeinsam mit der Feuerwehr Leoben-Stadt rückten die Einsatzkräfte zu einer Liftöffnung aus, da eine Person im Aufzug eingeschlossen vermutet wurde. Bei der Erkundung stellte sich jedoch heraus, dass sich niemand im Lift befand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 16:29 Uhr aktualisiert