Der neue Falstaff Restaurantguide 2026 präsentiert wieder die besten kulinarischen Adressen Österreichs. Auch die Steiermark überzeugt mit einer Vielzahl ausgezeichneter Restaurants. Hier findest du die Wertung im Überblick.

Der Falstaff Restaurantguide 2026 listet auch in der Steiermark wieder die besten Restaurants des Bundeslandes auf. Angeführt wird die Rangliste von „Die Weinbank“ in Ehrenhausen (Bezirk Leibnitz). Damit hat das Restaurant sogar einen Rekord gebrochen. „Denn erstmals in der Steiermark wurde ein Restaurant mit 99 Punkten bewertet und das sind 2026 tatsächlich wir, Fuchs und Zach“, freuen sich die Betreiber.

Falstaff Restaurantguide 2026: Das sind die besten Restaurants in der Steiermark

Doch die Steiermark beeindruckt mit vielen weiteren Restaurants, die regionale Produkte, kreative Küche und hochwertige Weinbegleitung verbinden. Zu den weiteren Top-Betrieben zählen unter anderem Harald Irka am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal, Fine Dining ZeitRAUM by Stefan Eder im Hotel der Wilde Eder in St. Kathrein am Offenegg sowie die Geiger Alm in Altaussee. Insgesamt erhielten die Top 10 Restaurants in der Steiermark zwischen 95 und 99 Punkten und zeigen damit die Vielfalt der regionalen Gastronomie. Die ganze Top 10 Liste findest du hier.