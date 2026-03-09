Skip to content
/ ©Joyn_SAT1/Pressefoto
Das Foto auf 5min.at zeigt zwei Steirerinnen bei The Voice Kids.
Sophia (13 Jahre) & Valentina (13 Jahre) aus der Steiermark überzeugten bei The Voice Kids.
Steiermark/Deutschland
09/03/2026
Valentina & Sophia

Musik-Duo aus der Steiermark begeistert bei The Voice Kids

Die beiden Steirerinnen Sophia und Valentina überzeugten bei „The Voice Kids“ mit ihrer Interpretation des Songs „Schwesterherz“ die Jury.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

Erfolg aus der Steiermark bei The Voice Kids. In der Folge am 7. März 2026 begeisterten Sophia (13) und Valentina (13) aus dem Bezirk Murau die Jury. Mit ihrer gemeinsamen Interpretation des Songs „Schwesterherz“ von Vera Klima drehten sich alle vier Coaches um. Die beiden entschieden sich schließlich für die Brüder Heiko und Roman Lochmann als ihre Mentoren.

Musiktalente aus der Steiermark bei The Voice Kids

Die beiden Mädchen aus der Steiermark singen und musizieren seit ihrer Kindheit: Sophia spielt Gitarre und Klavier, Valentina Klarinette, Gitarre und Klavier. Neben der Musik beschäftigen sie sich gerne mit Sport, Zeichnen oder verbringen Zeit in der Natur. Vor jedem Auftritt haben sie ein eigenes Ritual – einen speziellen Handschlag –, der ihnen Glück bringen soll. Mit ihrem Auftritt sicherten sich Sophia und Valentina nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern auch die Herzen eines Millionenpublikums, das ihre harmonische Stimme und ihre Bühnenpräsenz bereits jetzt feiert. Die nächsten Blind Auditions sind am Freitag, 13. März zu sehen.

