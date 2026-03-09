Musik-Duo aus der Steiermark begeistert bei The Voice Kids

Erfolg aus der Steiermark bei The Voice Kids. In der Folge am 7. März 2026 begeisterten Sophia (13) und Valentina (13) aus dem Bezirk Murau die Jury. Mit ihrer gemeinsamen Interpretation des Songs „Schwesterherz“ von Vera Klima drehten sich alle vier Coaches um. Die beiden entschieden sich schließlich für die Brüder Heiko und Roman Lochmann als ihre Mentoren.

Musiktalente aus der Steiermark bei The Voice Kids

Die beiden Mädchen aus der Steiermark singen und musizieren seit ihrer Kindheit: Sophia spielt Gitarre und Klavier, Valentina Klarinette, Gitarre und Klavier. Neben der Musik beschäftigen sie sich gerne mit Sport, Zeichnen oder verbringen Zeit in der Natur. Vor jedem Auftritt haben sie ein eigenes Ritual – einen speziellen Handschlag –, der ihnen Glück bringen soll. Mit ihrem Auftritt sicherten sich Sophia und Valentina nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern auch die Herzen eines Millionenpublikums, das ihre harmonische Stimme und ihre Bühnenpräsenz bereits jetzt feiert. Die nächsten Blind Auditions sind am Freitag, 13. März zu sehen.