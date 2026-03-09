Nachdem Publizist Sebastian Bohrn Mena das steirische Landeswappen in einem Online-Beitrag verwendet hatte, wurde er angezeigt. Und das nur 124 Minuten nach Bekanntwerden des Falls bei den Behörden, wie sich jetzt herausstellte.

Die Verwendung des steirischen Landeswappens in einem Online-Beitrag hat für den Publizisten Sebastian Bohrn Mena eine Anzeige nach sich gezogen, 5 Minuten berichtete. Wie nun aus einer parlamentarischen Anfrage hervorgeht, vergingen zwischen der Kenntnisnahme durch die zuständige Abteilung des Landes Steiermark und der Anzeige lediglich 124 Minuten.

Causa Landeswappen: Anzeige nach Facebook-Posting

Auslöser war ein Facebook-Posting im Dezember 2025. Darin berichtete Bohrn Mena über ein Gerichtsurteil wegen Beleidigung gegen eine FPÖ-Funktionärin und verwendete zur Illustration das steirische Landeswappen. Kurz darauf wurde gegen ihn eine Strafverfügung über 220 Euro wegen angeblich unbefugter Verwendung des Landessymbols ausgestellt.

Anzeige innerhalb von 124 Minuten: „Von der Geschwindigkeit können Bürger nur träumen“

Eine Anfrage der NEOS im steirischen Landtag brachte nun Details zum Ablauf ans Licht. Demnach ging ein Screenshot des Postings am 11. Dezember 2025 um 9:08 Uhr beim zuständigen Referat des Landes ein. Nach interner Prüfung und Rücksprache mit dem Referatsleiter wurde bereits um 11:12 Uhr Anzeige erstattet, heißt es in einer Aussendung zu dem Fall. „Zwei Stunden bis zur Anzeige – von einer derartigen Geschwindigkeit können Bürgerinnen und Bürger nur träumen“, sagt NEOS-Klubobmann Niko Swatek in einem Statement dazu. Gerade bei Behördenverfahren würden Unternehmen und Bürger regelmäßig von langen Bearbeitungszeiten berichten. „Wenn Entscheidungen in anderen Bereichen auch so schnell zustande kommen würden, hätten viele Menschen weniger Ärger mit langen Verfahren“, so Swatek. Landeshauptmann Mario Kunasek betonte hingegen dass es bei der Anzeige keine politische Weisung gegeben habe. Sobald die Behörde von einer möglichen missbräuchlichen Verwendung des Wappens erfahre, werde Anzeige erstattet.

Berufung eingelegt

Laut der Anfragebeantwortung habe es in den vergangenen Jahren allerdings nur wenige Anzeigen wegen missbräuchlicher Verwendung des Landeswappens gegeben – und keine gegen Privatpersonen. In der Regel betrafen die Fälle Unternehmen, die das Symbol zu kommerziellen Zwecken nutzten. Bohrn Mena hat gegen die Strafverfügung Berufung eingelegt. Er argumentiert, dass das Landessymbolgesetz die Verwendung des Wappens in Berichten über die Steiermark in Medien ausdrücklich erlaube – auch in digitalen Medien. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert