Jahresthema BLOOM: Steirische Museen blühen auf

Von der Idee bis zur Eröffnung einer Ausstellung ist es ein intensiver, interdisziplinärer Prozess, bei dem kuratorische, gestalterische, technische und organisatorische Kompetenzen und vieles mehr Hand in Hand gehen. In weniger als zwei Wochen eröffnet das Kunsthaus Graz als erstes Haus im Rahmen des Jahresthemas BLOOM gleich zwei Ausstellungen. Das museenübergreifende Großprojekt, an dem seit 2024 gearbeitet wird, verbindet Natur, Kultur und Kunst. „Das Universalmuseum Joanneum vereint nicht nur einen herausragenden Schatz an Sammlungen, sondern auch die umfassende Expertise unserer Kolleg*innen in unterschiedlichsten Fachbereichen – von der Naturkunde über Kulturgeschichte bis zur zeitgenössischen Kunst. Mit unserem Jahresthema BLOOM machen wir diese beeindruckende Vielfalt entlang eines verbindenden Leitmotivs sichtbar. Wir sind überzeugt, damit jeder Besucherin und jedem Besucher inspirierende Zugänge und neue Perspektiven eröffnen zu können“, so der wissenschaftliche Geschäftsführer Marko Mele.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Im Kunsthaus Graz wird derzeit intensiv gearbeitet: Ab 20. März wird sich das gesamte Haus ganz der Blume widmen.

Beinahe alle Standorte des Universalmuseums Joanneum sind beteiligt und werden von März bis November in 10 Ausstellungen ganz unterschiedliche Zugänge zur Blume präsentieren. Kunstinterventionen an allen BLOOM-Standorte spannen zusätzlich einen Bogen über die Museen. Ein umfangreiches Vermittlungsprogramm und zahlreiche Veranstaltungsformate werden dazu einladen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Den Programmhöhepunkt bildet „BLOOMen im Juni“.

Wissenschaft, Handwerk, Kunst

„BLOOM ist ein Projekt des Universalmuseums Joanneum und des Kunsthauses Graz – ein Vielspartenprojekt, in dem die Geste des Verbindens im Zentrum steht. Die Blume lädt alle zum Austausch ein. Das Gemeinsam-Sein steht hier im Vordergrund und das zieht sich durch vom gemeinsamen Kuratieren bis zum breiten Vermitteln über die Häuser und Sparten hinweg. Mit dem Auftakt im Kunsthaus Graz geht’s tief hinein in die vielen Beziehungen zwischen Menschen und Blumen – es wird das Haus vom Foyer bis zum Dach bespielt – Architektur, Kunst und das Thema selbst werden dabei sinnbildlich miteinander verwachsen und machen das gesamte Gebäude zu einem lebendigen Organismus dieses facettenreichen Jahresthemas“, so Katrin Bucher Trantow, Chefkuratorin des Kunsthauses Graz und Projektleiterin.

Wie Pflanzen zu Ausstellungsobjekten werden

Die Ausstellung Blümchensex. Das bunte Treiben der Pflanzen bringt ab Mitte April im Naturkundemuseum im Joanneumsviertel Aufklärung über das vielfältige und überraschende Liebesleben der Pflanzen. Diese wurden im Freiland gesammelt und für die Präparation vorbereitet: Ein erster Schritt ist das Einbetten der Pflanzen in Silikagel, ein Trockenmittel. Je nach Beschaffenheit werden sie in Teilen oder als ganze Pflanze eingebettet. Dieser Prozess dauert zwei bis drei Stunden und erfordert große Genauigkeit: Die Pflanzen werden gereinigt und fotografisch dokumentiert, um ihre ursprüngliche Form und Farbigkeit später möglichst authentisch rekonstruieren zu können. Nach der Trocknung werden die Pflanzen vorsichtig entnommen und koloriert. Mit Ölfarben und Verdünnungsmittel wird ihre natürliche Farbe wiederhergestellt. Wichtigstes Werkzeug ist der Pinsel; zum Fixieren einzelner Pflanzenteile wird auch Sekundenkleber verwendet. Die Pflanzenpräparatorin Elke McCullough, eine studierte Biologin, hat sich in den vergangenen acht Jahren umfangreiche Erfahrung in dieser spezialisierten Technik angeeignet. Für die Ausstellung wurden insgesamt 26 Pflanzenarten präpariert. Ergänzt wird die Präsentation unter anderem durch ein weiteres Exponat: das Taubenschwänzchen – ein Schmetterling, der häufig beim Nektarsammeln an Blüten zu beobachten ist. Auch dieses hat McCullough in einem aufwendigen Verfahren für die Ausstellung präpariert.

Ein weiter Weg: vom Depot in die Ausstellung

Auch das Team der Restaurierung am Universalmuseum Joanneum hat derzeit alle Hände voll zu tun, denn es ist in alle Ausstellungen des BLOOM-Programms eingebunden. Zu den zentralen Aufgaben gehören die konservatorische und restauratorische Betreuung der Sammlungen und Depots, das Schädlingsmonitoring sowie die Behandlung kontaminierter Objekte im Studien- und Sammlungszentrum. Zudem begleitet das Team den Leihverkehr, berät bei Ausstellungsobjekten und bereitet Exponate in den museumseigenen Werkstätten präsentationsfähig auf. Alle Zustände und Maßnahmen werden dabei dokumentiert. Derzeit arbeitet Tanja Gasser, Leiterin der Restaurierung, an Exponaten für die Ausstellung Analytische Schönheit, die ab Mitte April in der Neuen Galerie Graz zu sehen sein wird. Ausgangspunkt ist die Werkliste der Ausstellung – in diesem Fall Grafiken von Ludwig Lormstein. Nach dem Ausheben aus dem Depot prüft und bearbeitet Tanja Gasser die Arbeiten in der Werkstatt konservatorisch: Sie reinigt die Oberflächen und behandelt Risse, Flecken oder Fehlstellen. Leimrückstände auf der Rückseite löst sie mit Feuchtigkeit; anschließend beschwert sie die Blätter, um ein Wellen des Papiers zu verhindern. Zum Abschluss werden die Grafiken passepartouriert, gerahmt und für den Transport vorbereitet. Bei Leihgaben gehört auch die Prüfung der Leihfähigkeit zu den Aufgaben der Restaurator*innen. Der gesamte Prozess wird bis zur Hängung der Werke begleitet.