Bis zu 18 Grad: Am Dienstag zeigt sich wieder die Sonne
Am Dienstag zeigt sich die Sonne in der Steiermark wieder häufiger, vor allem im Südosten. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad.
Der Dienstag bringt in der Steiermark wieder deutlich mehr Sonnenschein. Vor allem im Südosten des Landes zeigt sich die Sonne häufig und länger, während sich über den Bergen am Nachmittag einige Quellwolken bilden können. Mit nennenswerten Niederschlägen ist jedoch kaum zu rechnen, die Schauerneigung bleibt gering. Ab dem Mittag frischt vom Oberen Murtal bis in den Südosten ein mäßiger Südwestwind auf. Insgesamt bleibt es für Anfang März ausgesprochen mild. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen -1 und 4 Grad, im Laufe des Tages steigen die Werte auf 12 bis 18 Grad an.
