Steiermark verbietet Gendern: Das ändert sich jetzt

Wenige Tage vor dem internationalen Weltfrauentag hatte ein Beschluss des Landes Steiermark eine breite Debatte ausgelöst. Die Landesregierung will künftig in Gesetzen und Verordnungen auf Gender-Sternchen und Binnen-I verzichten.

Ein Beschluss der steirischen Landesregierung sorgt derzeit für Diskussionen weit über die Landesgrenzen hinaus. Kurz vor dem Weltfrauentag wurde ein Erlass umgesetzt, der die Sprache in Gesetzestexten des Landes neu regelt. Künftig sollen Gender-Sternchen, Binnen-I oder ähnliche Schreibweisen in offiziellen Rechts- und Verwaltungstexten nicht mehr verwendet werden. Ziel sei es laut Landesregierung, Gesetzestexte klarer und verständlicher zu formulieren.

Neue Regeln für Gesetzestexte

Der Erlass betrifft vor allem das sogenannte legistische Handbuch des Landes. Dieses gibt vor, wie Gesetze, Verordnungen und amtliche Texte formuliert werden müssen. Nach der Überarbeitung gelten künftig neue sprachliche Leitlinien: Statt gendernder Schreibweisen sollen geschlechtsneutrale Begriffe verwendet werden, etwa „die Person“, „die Fachkraft“ oder „die Partei“. Ist eine neutrale Form nicht möglich, soll laut Vorgaben der maskuline Begriff verwendet werden, wobei rechtlich weiterhin alle Geschlechter gemeint sind.

Stufenweise Umsetzung geplant

Die Umstellung erfolgt schrittweise. Bereits jetzt müssen bei Novellen kleinerer Landesgesetze, also Änderungen an bestehenden Regelungen mit weniger als 20 Paragrafen, gendernde Formulierungen entfernt werden. Ab November 2026 sollen dann sämtliche Landesgesetze vollständig an die neuen Vorgaben angepasst werden. Die Landesregierung argumentiert, dass komplexe oder künstlich wirkende Formulierungen die Verständlichkeit von Rechtstexten erschweren könnten, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begründete die Maßnahme mit dem Wunsch nach einer klareren Amtssprache. „Mit der Überarbeitung des legistischen Handbuchs sorgen wir für eine leichtere Lesbarkeit unserer Landesgesetze und kehren zu sprachlicher Normalität zurück“, erklärte Kunasek. Die Regierung setzt dabei auf eine sogenannte Gender-Generalklausel. Diese stellt klar, dass Personenbezeichnungen in Gesetzestexten grundsätzlich für alle Geschlechter gelten, unabhängig von der gewählten grammatischen Form.

Politische Diskussion bereits entfacht

Der Zeitpunkt des Beschlusses sorgte allerdings für zusätzliche Aufmerksamkeit. Dass die neue Regelung nur wenige Tage vor dem Weltfrauentag umgesetzt wurde, wird von Beobachtern und politischen Gegnern kritisch gesehen.