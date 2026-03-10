Wolf-Debatte in der Steiermark eskaliert: WWF kritisiert Umweltanwalt

Dass Umweltorganisationen politische Entscheidungen kritisieren, ist nicht ungewöhnlich. Dass sich jedoch eine große Naturschutzorganisation direkt gegen den steirischen Umweltanwalt richtet, kommt selten vor. Genau das ist nun passiert: Der WWF Österreich übt scharfe Kritik an einer Stellungnahme von Maximilian Lughofer, die dieser bereits im vergangenen November zur aktuellen Wolfs-Verordnung des Landes Steiermark abgegeben hatte, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, wie mit Wölfen in der Steiermark künftig umgegangen werden soll. Lughofer plädiert in seiner Stellungnahme dafür, klare rechtliche Möglichkeiten für Abschüsse problematischer Tiere zu schaffen. Zugleich äußert er Zweifel daran, dass klassische Schutzmaßnahmen wie Herdenschutzzäune oder Hirtenhunde in allen Fällen ausreichend wirksam sind. Diese Aussagen sorgen nun für heftigen Gegenwind.

WWF übt scharfe Kritik

Der WWF sieht in den Aussagen des Umweltanwalts eine problematische Entwicklung. Aus Sicht der Organisation würde dadurch der über viele Jahre aufgebaute Ruf der Umweltanwaltschaft beschädigt. WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler kritisiert, dass zentrale Aspekte des europäischen Artenschutzrechts in der Stellungnahme kaum berücksichtigt würden. Der Umweltanwalt agiere damit aus Sicht des WWF nicht ausreichend als unabhängige Stimme für Naturschutzinteressen. Besonders bemerkenswert ist dabei der Vergleich mit seiner Vorgängerin: Ute Pöllinger, die bis zum vergangenen Jahr Umweltanwältin war, hatte eine ähnliche Wolfs-Verordnung zuvor deutlich kritischer beurteilt.

Umweltanwalt weist Vorwürfe zurück

Maximilian Lughofer selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seine Stellungnahme sei kein Plädoyer für generelle Wolfsabschüsse, betont er. Vielmehr gehe es aus seiner Sicht darum, klare und praktikable Regeln für den Umgang mit dem Raubtier zu schaffen. „Es geht darum, das Tier vernünftig zu managen“, erklärt Lughofer. In vielen Fällen würden andere Lösungen als Abschüsse sinnvoller sein. Wenn jedoch eine Entnahme notwendig werde, müsse die rechtliche Grundlage auch praktikabel sein.

Neue Regelung bereits in Vorbereitung

Die aktuelle Wolfs-Verordnung gilt ohnehin nur als Übergangslösung. Hinter den Kulissen arbeitet die Landesregierung bereits an einem umfassenderen Prädatorenmanagement. Dieses könnte künftig deutlich klarere Regeln für den Umgang mit großen Beutegreifern wie dem Wolf festlegen und unter Umständen auch einfachere Möglichkeiten für Abschüsse vorsehen.