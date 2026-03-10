Reha-Zentrum Aflenz vor ungewisser Zukunft: Politik fordert Klarheit

Innerhalb der Pensionsversicherungsanstalt laufen derzeit strategische Überlegungen zur Weiterentwicklung ihrer Rehabilitationsstandorte. Ein zentrales Projekt ist der Ausbau des Reha-Zentrums in St. Radegund bei Graz. Im Zuge dieser Planungen wird laut internen Informationen auch geprüft, ob der Standort Aflenz in der östlichen Obersteiermark künftig mit St. Radegund zusammengeführt werden könnte, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Eine interne Mitteilung, die an Mitarbeiter verschickt wurde, deutet darauf hin, dass eine solche Strukturreform wirtschaftliche Vorteile bringen und das medizinische Angebot bündeln könnte. Ein möglicher Umsetzungshorizont wird mit Ende 2029 genannt.

Standort Aflenz behandelt zahlreiche Patienten

Das Reha-Zentrum im heilklimatischen Höhenluftkurort Aflenz ist seit Jahren eine wichtige Einrichtung für die steirische Region. Schwerpunkt der Behandlungen sind vor allem Stoffwechselerkrankungen. Im vergangenen Jahr wurden dort laut Angaben der Betreiber 1.690 Patienten betreut. Insgesamt stehen 101 Betten zur Verfügung, rund 100 Beschäftigte arbeiten am Standort. Die PVA betont, dass im Falle struktureller Veränderungen die Mitarbeiter weiterhin in Einrichtungen der Pensionsversicherung beschäftigt bleiben könnten und bestätigt, dass derzeit verschiedene Modelle geprüft werden. Ziel sei es, die medizinische Versorgung langfristig zu verbessern. Viele Patienten mit Stoffwechselerkrankungen leiden gleichzeitig auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Standort St. Radegund gilt als eines der führenden Reha-Zentren in Österreich für diese Krankheitsbilder. Daher werde geprüft, ob durch eine stärkere Bündelung der fachlichen Kompetenzen ein gemeinsames Kompetenzzentrum entstehen könnte, um integrierte Behandlungsangebote auszubauen. Eine endgültige Entscheidung gibt es allerdings noch nicht. Laut PVA stehen die Überlegungen weiterhin unter dem Vorbehalt interner Gremienbeschlüsse sowie der Zustimmung des zuständigen Ministeriums.

©Michaela Lorber Der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) fordert eine rasche Klarstellung durch den Bund.

Landespolitik fordert klare Zusage

Die bekannt gewordenen Pläne sorgen in der Region bereits für politische Reaktionen. Der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) fordert eine rasche Klarstellung durch den Bund. Die Diskussion über eine mögliche Verlagerung des Reha-Angebots habe in der Region für große Verunsicherung gesorgt, betont Kornhäusl. Er richtet daher eine klare Forderung an Sozialministerin Korinna Schumann. „Ich erwarte mir eine rasche Stellungnahme und die klare Zusage, dass keine Entscheidungen über die Köpfe der Steirer hinweg getroffen werden“, erklärt der Landesrat.