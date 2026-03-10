KPÖ Steiermark kämpft für Gratis-Mittagessen für Pflegeschüler

In der Steiermark sorgt eine geplante Änderung bei der Pflegeausbildung für politische Diskussionen. Die Landesregierung will das Gratis-Mittagessen für Pflegeschüler streichen. Die KPÖ kritisiert die Entscheidung scharf.

Die Entscheidung der Landesregierung, das kostenlose Mittagessen für Pflegeschüler abzuschaffen, sorgt aktuell für Diskussionen im steirischen Landtag. Die Maßnahme war erst vor wenigen Jahren eingeführt worden, um die Attraktivität der Pflegeausbildung zu erhöhen und den Fachkräftemangel im Pflegebereich abzufedern. Die KPÖ sieht in der geplanten Streichung einen Rückschritt und hat deshalb einen Antrag eingebracht, der die Beibehaltung der kostenlosen Verpflegung vorsieht. Der Antrag wird von den KPÖ-Landtagsabgeordneten Claudia Klimt-Weithaler und Alexander Melinz eingebracht und wird im Ausschuss für Gesundheit und Pflege behandelt. Ziel ist es, die Landesregierung dazu aufzufordern, die Maßnahme weiterhin aufrechtzuerhalten. Aus Sicht der KPÖ handelt es sich dabei um eine wichtige Unterstützung für Auszubildende.

Kritik an Pflegepolitik des Landes

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler übt deutliche Kritik an der Entscheidung der blau-schwarzen Landesregierung. „Zuerst denkt die Landesregierung über Verschlechterungen beim Pflegepersonalschlüssel nach, jetzt streicht sie auch noch das kostenlose Mittagessen für Pflegeschüler“, erklärt sie. Während gleichzeitig ein „Masterplan Pflege“ angekündigt werde, würden konkrete Unterstützungen für angehende Pflegekräfte gestrichen. Unterstützung erhält die Kritik auch durch eine Petition des KPÖ-Arbeitskreises Gesundheit und Pflege. Nach Angaben der Initiatoren haben bereits mehr als 10.000 Menschen unterschrieben. Mit der Petition wollen Pflegekräfte, Angehörige und Unterstützer ein Zeichen gegen weitere Einschnitte im Pflegebereich setzen. Die Unterschriften sollen in einem nächsten Schritt an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl übergeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert