Bildungsministerium : So „gscheid“ sind Volksschüler in der Steiermark

Der aktuelle Bundesergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKMPLUS) zeigt: Schüler in der Steiermark schneiden in wichtigen Bereichen leicht besser ab als der österreichische Durchschnitt.

Die iKMPLUS-Erhebung untersucht regelmäßig die Kompetenzen von Volksschülern, vor allem in Mathematik sowie Deutsch im Bereich Lesen. Die aktuelle Auswertung umfasst erstmals drei Schuljahre (2023 bis 2025) und ermöglicht damit besonders stabile Vergleiche. Die Steiermark erreicht dabei 505 Punkte sowohl in Mathematik als auch im Lesen. Der österreichweite Durchschnitt liegt bei 500 Punkten. Damit positioniert sich das Bundesland im oberen Mittelfeld im Bundesländervergleich. Auch bei den Bildungsstandards zeigt sich ein solides Bild: 85 Prozent der steirischen Schüler erreichen oder übertreffen die Standards in Mathematik, österreichweit sind es 84 Prozent.

Weniger Kinder unter dem Bildungsstandard

Positiv fällt auch der Anteil jener Kinder aus, die die Mindeststandards nicht erreichen. Die Ergebnisse zeigen laut Bildungsdirektion insgesamt ein stabiles Leistungsniveau ohne größere Ausreißer. In der Steiermark betrifft das im Lesen 13 Prozent der Schüler, während der österreichweite Schnitt bei 15 Prozent liegt.

Die meisten Kinder erreichen die geforderten Kompetenzen: 54 Prozent erfüllen die Standards

7 Prozent übertreffen sie deutlich

Soziale Faktoren spielen weiterhin große Rolle

Die Studie bestätigt aber auch einen bekannten Befund: Der Bildungserfolg hängt stark von der sozialen Ausgangslage der Kinder ab. Schüler aus sozial begünstigten Umfeldern erzielen im Schnitt deutlich höhere Ergebnisse. Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass einzelne Schulen trotz schwieriger Rahmenbedingungen sehr gute Leistungen erreichen können.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Auch regionale Faktoren wirken sich auf die Ergebnisse aus. Kinder aus ländlichen Regionen schneiden im Schnitt besser ab als jene aus dicht besiedelten Städten. Für Graz zeigt sich dennoch ein vergleichsweise stabiles Bild: Die Leistungen liegen nur knapp unter dem steirischen Durchschnitt, bleiben aber im guten Mittelfeld.

Bildungsdirektion sieht engagierte Arbeit bestätigt

Die Bildungsdirektion bewertet die Ergebnisse als positives Signal für das steirische Bildungssystem. Insgesamt 438 Volksschulen werden im Bundesland von sieben Bildungsregionen betreut. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betont, dass die Ergebnisse den Einsatz der Lehrkräfte widerspiegeln: „Die Resultate zeigen, wie engagiert und professionell an den steirischen Volksschulen gearbeitet wird.“ Auch Bildungsdirektionspräsident Stefan Hermann verweist auf die stabile Entwicklung: „Mit 505 Punkten in Mathematik und Deutsch liegen wir über dem österreichischen Durchschnitt. Das bestätigt die hohe Qualität der Bildungsarbeit.“ Die Daten sollen künftig auch als Steuerungsinstrument für die Schulentwicklung dienen. Im Jahr 2026 plant die Bildungsdirektion Gespräche mit allen Schulen, um gemeinsam Ziele und Verbesserungen zu definieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert