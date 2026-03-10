Tuk-Tuk-Unfall in Gamlitz: Mann nach medizinischem Notfall reanimiert

Ein 58-Jähriger kam Dienstagfrüh im Bezirk Leibnitz mit seinem Dreiradfahrzeug (Tuk-Tuk) von der Fahrbahn ab. Ursache für den Unfall dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein.

Gegen 8.30 Uhr war der 58-Jährige auf der B 69 von Leutschach kommend in Fahrtrichtung Gamlitz unterwegs. Bei Straßenkilometer 63,850 geriet das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Lenker aufgrund eines akuten medizinischen Zustands die Kontrolle über sein Gefährt. Der Mann musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Der 58-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.