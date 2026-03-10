Skip to content
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man die Feuerwehr, die ein Feuer löscht.
Eine Polizeistreife bemerkte eine Rauchsäule bzw. einen Vollbrand im Bereich eines Kleintiergeheges bzw. Vogelvoliere.
Bad Gleichenberg/Stmk
10/03/2026
Kleintiergehege in Bad Gleichenberg fing Feuer: Alle Tiere gerettet

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es in einem Kleintiergehege in Bad Gleichenberg zu einem Brand. Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz und verhinderten, dass sich die Flammen auf weitere Gehege ausbreiten.

Gegen 5.50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife eine Rauchsäule bzw. einen Vollbrand im Bereich eines Kleintiergeheges bzw. Vogelvoliere. Mehrere Feuerwehren, im Einsatz mit 45 Personen, konnten den Brand löschen und eine Ausbreitung auf die angrenzenden Gehege verhindern. Es kamen keine Menschen und Tiere zu Schaden. Die L 217 war im Bereich des Einsatzortes für den kompletten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Brandursache sowie der Schaden sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

