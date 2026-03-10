130 Festnahmen: Großer Schlag gegen internationales Schleppernetzwerk

Europaweite Ermittlungen führten zur Zerschlagung eines Schleppernetzwerks entlang der Südost-Balkanroute. Die Tätergruppe soll mehr als 100.000 Menschen illegal nach Mitteleuropa geschleust und dabei Gewinne in Milliardenhöhe erzielt haben. Es kam zu mehr als 130 Festnahmen.

Internationales Schleppernetzwerk zerschlagen

Über Hintergründe und Ergebnisse dieser umfangreichen Ermittlungen der Operation „ANCORA“ informieren am Dienstag im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz Innenminister Gerhard Karner, Staatsanwältin Nina Bussek (StA Wien), Brigadier Gerald Tatzgern (BK), Oberst Markus Haas (LKA Steiermark) und Hofrätin Ursula Auer (FGA Steiermark). 5 Minuten ist für euch vor Ort mit dabei.

©5 Minuten Gemeinsame Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner sowie Vertretern von Fremdenpolizei (FGA), Landeskriminalamt (LKA), Bundeskriminalamt (BK) und der Staatsanwaltschaft Wien in Graz.

Ermittlern der Polizeiinspektion Spielfeld-FGP ist ein bedeutender Schlag gegen eine der aktivsten Schlepperorganisationen entlang der Südost-Balkanroute gelungen. Im Rahmen der „Operation /ANCORA” konnten in Kooperation mit nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden mehr als 130 Tatverdächtige festgenommen und eine weit verzweigte Struktur der organisierten Kriminalität bis in höchste Hierarchieebenen entscheidend geschwächt werden. Die Ermittlungen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BK), mehreren Landeskriminalämtern, der Staatsanwaltschaft Wien sowie internationalen Polizeibehörden. Dabei sorgte vor allem Europol dafür, die verschiedenen internationalen Ermittlungsstränge in den jeweiligen Ländern zu verknüpfen.

Südsteiermark als Ausgangspunkt

Den Ausgangspunkt der Ermittlungen bildeten unter anderem regelmäßige Schwerpunktaktionen der steirischen Fremdenpolizei (FGA) im Grenzraum zu Slowenien. Wie berichtet, kam es im Dezember 2023 im Zuge derartiger Kontrollen im Bezirk Leibnitz zu einer besonders riskanten Flucht eines mutmaßlichen Schlepperfahrzeuges. Dabei durchbrach der Lenker eine errichtete Straßensperre und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Auch die Abgabe von Schüssen konnte das Fluchtfahrzeug zunächst nicht stoppen. Kurz darauf verunfallte das Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn. Im Pkw stellten Polizisten schließlich acht geschleppte Personen aus Syrien fest. Sie blieben unverletzt. Der mutmaßliche Schlepper flüchtete. Die damaligen Ermittlungen wegen des Verdachts der Schlepperei führten in weiterer Folge jedoch zu einem der bislang umfangreichsten Ermittlungen in der Geschichte der steirischen Fremdenpolizei.

Organisierte Kriminalität

Im Rahmen der daraufhin gegründeten Operation „ANCORA“ und Strukturermittlungen gelang es Ermittlern der Fremdenpolizei in Spielfeld, eine international agierende Schlepperorganisation auszuforschen. Ihr sollen Schätzungen zufolge insgesamt mehrere hundert Mitglieder entlang der Südost-Balkanroute angehört haben. Dabei kann die Täterstruktur — ausgehend von einem syrischen Clan – als streng hierarchisch organisiert beschrieben werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften insgesamt fünf autonome Teilorganisationen entlang unterschiedlicher Routenabschnitte mit jeweils bis zu 80 Fahrern agiert haben. Sie sollen im Zeitraum von Herbst 2023 bis Mai 2025 mehr als 100.000 Menschen illegal von der Türkei über Südost-Europa und Österreich bis nach Deutschland geschleppt haben. Die illegalen Gewinne des Netzwerkes werden dabei auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Haupttatverdächtige in Haft

Als logistischer Dreh- und Angelpunkt des kriminellen Netzwerks galt ein Handyshop in Wien-Ottakring. Seit einem koordinierten Zugriff mit Unterstützung von rund 60 Einsatzkräften der Wiener Polizei sowie Spezialkräften von Cobra und WEGA im Mai 2025, befinden sich sechs Haupttatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in der Justizanstalt Wien- Josefstadt in Untersuchungshaft. Bei Hausdurchsuchungen wurden Waffen und Suchtmittel sichergestellt. Die Männer im Alter zwischen 25 und 50 Jahren zeigen sich teilweise geständig. Die 2 Staatsanwaltschaft Wien arbeitet derzeit an einer Anklage gegen die in Wien bzw. Budapest wohnhaften Männer aus Afghanistan, Syrien bzw. der Russischen Föderation. Bei den weiteren ausgeforschten Tatverdächtigen untergeordneter Hierarchieebenen handelt es sich überwiegend um Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren (vereinzelnd bis zu 60 Jahren). Sie stammen aus der Republik Moldau, Rumänien, ‚Georgien sowie der Ukraine und wurden großteils über Social Media Kanäle für unterschiedliche Aktivitäten rekrutiert.

Flucht mit Schlepperfahrzeug forderte drei Todesopfer

Der Ermittlungskomplex der „OP ANCORA” zählt zu den umfangreichsten Ermittlungsverfahren im Bereich der Schlepperkriminalität in den vergangenen Jahren. Insgesamt führten Ermittler über 150 Beschuldigtenvernehmungen durch, werteten hunderte Mobiltelefone aus und analysierten mehrere Terabyte an digitalen Daten. Im Zuge der Ermittlungen konnten mehr als 1.000 Schlepperfahrzeuge identifiziert werden. Zudem gelang es den Ermittlern auch, eine tödlich endende Flucht eines Schlepperfahrzeuges in Kroatien mit insgesamt drei Todesopfern aufzuklären. Der aus den vergangenen beiden Jahren resultierende Ermittlungsakt umfasst mittlerweile rund 14.000 Seiten.

