AK-Steiermark Bilanz: 102 Millionen Euro für Beschäftigte zurückgeholt

Die Arbeiterkammer Steiermark zieht Bilanz und die Zahlen zeigen deutlich, wie stark Arbeitnehmer derzeit Unterstützung benötigen. Insgesamt 102 Millionen Euro wurden im Jahr 2025 für AK-Mitglieder erkämpft oder zurückgeholt.

Die Nachfrage nach Beratung bleibt hoch: 304.000 Mal suchten Beschäftigte im vergangenen Jahr Hilfe bei der AK Steiermark. Im Schnitt bedeutet das rund 1.220 Beratungen pro Tag. AK-Direktor Johann Scheuch betont die Bedeutung dieser Unterstützung: „Unsere erfahrenen Experten beraten schnell und kompetent.“ Die Themen reichen von Arbeits- und Sozialrecht über Konsumentenschutz bis hin zu Steuern, Pflege, Bildung oder Familienfragen.

19 Millionen Euro vor Gericht erstritten

Ein besonders großer Teil der Summe stammt aus arbeitsrechtlichen Verfahren. 1.168 Klagen wurden 2025 eingebracht, insgesamt 19,4 Millionen Euro für Beschäftigte erstritten. An der Spitze der Problembranchen liegt erneut das Gastgewerbe, in dem es besonders häufig zu Streitigkeiten über Löhne und Gehälter kommt. Auch im Sozialrecht konnte die AK beträchtliche Summen durchsetzen. Insgesamt wurden 33,3 Millionen Euro erkämpft.

Davon entfielen: 25,9 Millionen Euro auf Pensionsleistungen

4,5 Millionen Euro auf Pflegegeld

Hilfe bei Firmenpleiten

Wenn Unternehmen in Konkurs gehen, unterstützt der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer (ISA), getragen von AK und ÖGB, die Betroffenen. Im vergangenen Jahr wurden 31 Millionen Euro aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds für 2.825 Beschäftigte gesichert. Insgesamt gab es 720 Firmeninsolvenzen in der Steiermark, ein Rückgang um 5,5 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Millionen auch bei Konsumentenschutz und Steuern

Auch außerhalb des Arbeitsplatzes hilft die AK vielen Mitgliedern finanziell weiter. 1,6 Millionen Euro wurden im Bereich Konsumentenschutz zurückgeholt, etwa bei Problemen mit Wohnkosten, Verträgen oder Dienstleistungen. Besonders stark gestiegen sind dabei Anfragen zu Wohnrecht und Krediten. Beim Thema Steuern gab es ebenfalls ein Rekordergebnis: 16,6 Millionen Euro holten sich Arbeitnehmer mit Unterstützung der AK vom Finanzamt zurück. Neben Beratung bietet die Arbeiterkammer auch zahlreiche Förderungen. Rund 10.900 Mitglieder erhielten insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro an Beihilfen, etwa für Ausbildung oder Weiterbildung. Besonders stark genutzt wurde der AK-Bildungsscheck, der 42.845 Mal eingelöst wurde, im Gesamtwert von 3,4 Millionen Euro. AK-Präsident Josef Pesserl betont, dass hinter den Zahlen vor allem eines steht: die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten. „Es geht nicht nur um Information und Schutz, es geht auch darum, dass Beschäftigte jene Ansprüche erhalten, die ihnen rechtlich zustehen.“