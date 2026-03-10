Zug kollidiert mit Auto: 67-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Pkw am Dienstagvormittag, 10. März 2026, wurde ein 67-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen.

Gegen 9.55 Uhr lenkte der 67-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz seinen Pkw auf der Gersdorfer Straße in Gersdorf an der Mur (Leibnitz) in Fahrtrichtung Norden. Zur gleichen Zeit war ein Zug von Bad Radkersburg kommend in Fahrtrichtung Bahnhof Spielfeld unterwegs. Kurz vor der nicht geregelten bzw. technisch nicht gesicherten Bahnkreuzung gab der Lokführer vorschriftsmäßig zweimal mittels Signalhorn das Herannahen des Zuges zum Bahnübergang bekannt. Trotz Vollbremsung konnte der Lokführer einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. In der Folge wurde der Pkw einige Meter mitgeschleift.

67-Jähriger schwer verletzt

Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Der Lokführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der total beschädigte Pkw wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Gersdorf an der Mur und Straß in Steiermark von den Gleisen entfernt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert