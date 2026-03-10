In den frühen Morgenstunden des 10. März kam es in einem Kleintiergehege in Bad Gleichenberg (Südoststeiermark) zu einem Brand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz und verhinderten, dass sich die Flammen auf weitere Gehege ausbreiten. Mehr dazu liest du hier: Kleintiergehege in Bad Gleichenberg fing Feuer: Alle Tiere gerettet.

Das dürfte die Brandursache gewesen sein

Die Brandursachenermittlung wurde am selben Tag durchgeführt und abgeschlossen. Ein konkreter Ausgangspunkt des Brandes konnte dabei nicht eindeutig festgestellt werden, wie die Polizei am Nachmittag mitteilt. Auf der im Heizraum befindlichen Werkbank wurde jedoch eine defekte Akkuzelle festgestellt. Der Besitzer gab an, am 9. März 2026 eine Akku-Säge in Betrieb genommen zu haben und beabsichtigt zu haben, den dazugehörigen Akku anschließend in der Ladestation zu laden. In diesem Zusammenhang wird ein Defekt im Bereich des Akkus beziehungsweise der Ladestation als mögliche Brandursache in Betracht gezogen werden. Ebenso kann der Bereich des Fallschachtes des Hackschnitzelförderkanals als möglicher Ausgangspunkt des Brandes nicht ausgeschlossen werden.