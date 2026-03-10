Gratis E-Bike-Kurse sollen Fahrsicherheit in der Steiermark stärken

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, seit einigen Jahren werden mehr E-Bikes als „normale” Fahrräder verkauft. Mit dem Boom steigen jedoch leider auch die Unfallzahlen. So verletzten sich laut Statistik Austria 2024 in der Steiermark 496 E-Biker, 2023 waren es 439.

Steiermark: Mit kostenlosen E-Bike-Kursen zu mehr Sicherheit

„Umso wichtiger ist es, dass die Verkehrsteilnehmer ihr Bike ,im Griff haben‘ – der richtige Umgang mit den Strom-Fahrrädern will also geübt sein. Deshalb starten wir nun wieder gemeinsam mit dem ÖAMTC und weiteren Partnern die Aktion ,Pro.E-Bike 2026‘. Denn gerade weil ein E-Bike mehr Leistung bietet, ist ein gezieltes Training für Sicherheit und Technik besonders sinnvoll. Die kostenlosen Fahrsicherheitstrainings sind natürlich speziell auf die Besonderheiten von E-Bikes zugeschnitten”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Spezielles Fahrsicherheitstraining steigert das Raderlebnis

Gezielte Übungseinheiten helfen, das Fahrverhalten in typischen Alltagssituationen besser einzuschätzen, sicher zu reagieren und den steigenden Unfallzahlen entgegenzuwirken. In den zweistündigen Kursen werden etwa Bremsmanöver, sicheres Wegfahren, Kurvenfahren sowie eine vorausschauende Blicktechnik geübt. Auch rechtliche Bestimmungen und technische Einstellungen am Rad werden erklärt. Holzer: „Nutzen Sie also die Gelegenheit und melden Sie sich für ein kostenfreies Training an. Dabei erhalten Sie alle wichtigen Informationen für ein sichere und hoffentlich unfallfreie Radsaison.”