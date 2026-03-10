Hohe Kosten, geringe Nutzung: Landesrechnungshof prüfte Mikro-ÖV

Der Mikro-ÖV in ländlichen Gebieten kommt nur schleppend in Fahrt: Eine Evaluierung des Landesrechnungshofs zeigt geringe Auslastung, komplexe Förderkriterien und hohe Kosten. So reagiert die Politik darauf.

Der Mikro-ÖV, also kleinräumige und bedarfsorientierte Verkehrsangebote in dünn besiedelten Regionen, kommt in der Steiermark nur schleppend voran. Eine Untersuchung des Landesrechnungshofs (LRH) unter Leitung von Heinz Drobesch zeigt, dass die Angebote zwar grundsätzlich korrekt umgesetzt und gefördert werden, jedoch mehrere Schwachstellen bestehen.

Landesrechnungshof: Mikro-ÖV nimmt nicht richtig Fahrt auf

Demnach nutzen durchschnittlich nur 1,3 Personen pro Fahrt den Mikro-ÖV, die Erlöse aus Fahrscheinen decken nur einen Bruchteil der Kosten, und der Anteil der Leer-Kilometer ist deutlich höher als jener der Besetzt-Kilometer. Zusätzlich erschweren komplexe Förderkriterien und Konkurrenzregelungen gegenüber dem öffentlichen Verkehr die Nutzung. Kundinnen und Kunden berichten von unzumutbaren Umstiegen und Verzögerungen. Der LRH empfiehlt daher, die Kosten- und Finanzierungssystematik zu überarbeiten, Synergieeffekte durch zentrale Beschaffung und Betreuung einzelner Leistungsbestandteile zu prüfen und die Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer zu vereinfachen. Ziel ist, den Mikro-ÖV effizienter und attraktiver zu gestalten, um die Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen zu sichern.

Grüne: „Es fehlt eine klare landesweite Strategie“

Der heute veröffentlichte Prüfbericht des Landesrechnungshofs zum Mikro-ÖV in der Steiermark bestätige auch zentrale Kritikpunkte der Grünen, teilt die Partei in einer Aussendung mit. Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner sieht darin einen klaren Auftrag an die Landesregierung, das System endlich strategisch neu aufzustellen. „Der Landesrechnungshof bestätigt im Kern das, worauf wir seit Jahren hinweisen: Es fehlt eine klare landesweite Strategie. Die Gemeinden stemmen einen großen Teil der Finanzierung, während das Land überhaupt keine Verantwortung übernimmt “, sagt Schönleitner. Die Grünen haben dazu in den letzten Jahren mehrmals konkrete Initiativen eingebracht. „Wir brauchen eine Mobilitätsgarantie in allen steirischen Siedlungsräumen – von der ersten bis zur letzten Meile. Deshalb sollen Anrufsammeltaxis und andere Mikro-ÖV-Angebote Teil des Verkehrsverbunds werden und auch mit dem Klimaticket nutzbar sein. Die Pläne dazu liegen am Tisch: Wir stellen der Landesregierung unsere Expertise im Mobilitätsmanagement gerne zur Verfügung.“

NEOS ad LRH-Bericht Mikro-ÖV: „Teuer, unkoordiniert und ohne Gesamt-Strategie“

Der aktuelle Prüfbericht des Landesrechnungshofs zum Mikro-öffentlichen Verkehr zeige laut den Neos deutliche strukturelle Schwächen im steirischen Mobilitätssystem. Niko Swatek,

Klubobmann NEOS Steiermark, fordert daher eine grundlegende Neuordnung des Mikro-ÖV in der Steiermark. „Der Mikro-ÖV ist gerade im ländlichen Raum wichtig. Aber ohne klare Struktur und Koordination wird er auf Dauer nicht funktionieren. Das Land muss hier endlich Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Gemeinden und Regionen ein effizientes, steiermarkweites System aufbauen“, so Swatek.

