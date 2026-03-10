18 Grad: So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark

Der Mittwoch startet in der Steiermark meist sonnig, örtliche Nebelfelder lösen sich rasch auf. Am Nachmittag können sich jedoch vermehrt Quellwolken bilden.

Der Mittwoch beginnt in der Steiermark vielerorts sonnig. Lokale Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf und machen Platz für freundliches Wetter. Am Nachmittag bilden sich allerdings größere Quellwolken. Vor allem in der Obersteiermark sind dabei örtlich kurze Regenschauer möglich. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und 5 Grad, im Laufe des Tages steigen die Werte auf 13 bis 18 Grad.