Im Gesicht getroffen: Steirer bei Schussunfall schwer verletzt

Bei einem Schussunfall in Leutschach an der Weinstraße ist ein 61-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein Projektil aus einem Kleinkalibergewehr traf ihn im Gesicht.

Ein 61-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Unfall mit einem Gewehr in Leutschach an der Weinstraße (Bezirk Leibnitz) schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Keller seines Hauses.

Steirer schwer verletzt: Plötzlich löste sich ein Schuss

Der Südsteirer hantierte dort mit einem Kleinkalibergewehr, als sich aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich ein Schuss löste, wie die Kleine Zeitung berichtete. In diesem Moment blickte der Mann in Richtung der Laufmündung, wodurch ihn das Projektil im Gesicht traf. Bei dem Vorfall erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte des Roten Kreuzes sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 12 standen im Einsatz. Der Verletzte wurde ins LKH Graz geflogen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

