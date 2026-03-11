Kettencrash: Lenker (49) nach Frontalunfall eingeklemmt

Der Autofahrer war Dienstagabend auf der LB 72 in Richtung Anger unterwegs. Doch dann geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und es kam gleich zu mehreren Kollisionen.

Zuerst krachte er in das Auto einer 22-Jährigen. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug weitergeschleudert, woraufhin er frontal mit einem 67-jährigen Autofahrer kollidierte. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehr musste ihn befreien, anschließend wurde er ins Krankenhaus Graz geflogen. Die anderen beiden Beteiligten blieben unverletzt. Allerdings entstand an allen Fahrzeugen großer Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld stand mit vier Fahrzeugen und 33 Kräften im Einsatz.



