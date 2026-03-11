Tödliches Foto: Jugendlicher (19) stirbt bei Klettertour auf Strommast

Der junge Steirer wollte auf dem Hochspannungsmast Fotos und Videos machen. Dabei geriet er in den Stromkreis. Er konnte nur mehr leblos geborgen werden.

Es war Dienstag gegen Abend als der Jugendliche aus dem Bezirk Südoststeiermark einen Hochspannungsmast hinaufgeklettert sein soll. Dort hat er mit seinem Handy Fotos und Videos angefertigt. Doch dann kam es zu einem schrecklicken Unfall: Der junge Steirer geriet in den Stromkreis und wurde dabei tödlich verletzt. Ein Autofahrer konnte den Unfall beobachten und alamierte die Einsatzkräfte.

19-Jähriger leblos geborgen

Die Spezialkräfte der Feuerwehr und der Energie Steiermark führten eine Abschaltung der stromführenden Leitungen durch. Doch für den jungen Steirer kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur mehr leblos geborgen werden. Der Leichnam wurde freigegeben. „Die Auswertung des Mobiltelefons des 19-Jährigen ergab, dass er bereits zuvor mehrfach auf verschiedene Strom- und Mobilfunkmasten geklettert war und diese Aktionen fotografisch dokumentiert hatte. Derartige Aktivitäten werden auch als ´’Roofing‘ bezeichnet“, informiert die Polizei. Dabei klettern Personen ohne Sicherung auf Masten, Gebäude oder andere Bauwerke.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 06:52 Uhr aktualisiert