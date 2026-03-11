Hochspannung am Rittisberg: Wer gewann beim Skilehrer-Festival?

Über 100 Teilnehmer kämpften am vergangenen Wochenende in Ramsau am Dachstein um den Sieg. Doch welche Skilehrer konnten sich wirklich als die besten in Österreich durchsetzen?

Bereits zum zweiten Mal hat das Skilehrer-Festival am Rittisberg in Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen, Steiermark) stattgefunden. Dabei traten 34 Formationsmannschaften, 46 Einzeldemofahrer und 125 Starter beim Riesentorlauf an. Damit wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.

©Skilehrer Festival | Am Rittisberg in Ramsau am Dachstein fand das Skilehrer-Festival statt.

Das sind die Sieger des Skilehrer-Festivals

Dabei konnten sich das Team „Fisser Ladies“ der Skischule Fiss (Tirol) und bei den Herren das Team „Dynamic“ der Skischule Ischgl (Tirol) den österreichischen Meistertitel im Formationsfahren sichern. Die Einzel-Demofahrten gewannen Alina Kogler von der Skischule Grillitsch (Tirol) und Thomas Kreidenhuber von der Skischule Wagrain (Salzburg). Bei den Riesentorlauf-Meisterschaften unter Flutlicht am Freitagabend setzten sich Alena Ida Bitschnau von der Skischule Golm (Vorarlberg) und Dieter Bischof von der Skischule Damüls (Vorarlberg) durch. Bereits jetzt steht fest: Auch Anfang März 2027 wird das Skilehrer-Festival wieder am Rittisberg stattfinden.