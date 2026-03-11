Weststeirischer Fußball trauert um beliebten Jugendtrainer (58)

Familie, Freunde, der Verein und Voitsberg trauern um ihren Karli. Bis zuletzt war er bei fast allen Heim- und Auswärtsspielen dabei, egal ob in der Regionalliga oder in der 2. Bundesliga“, heißt es vom Verein.

Große Betroffenheit herrscht beim ASK Voitsberg und in der gesamten Weststeiermark: Der ehemalige Fußballspieler und Jugendtrainer Karl-Heinz „Karli“ Königsberger ist am 7. März nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. In der Parte der Familie heißt es, er sei „friedlich und für immer eingeschlafen“. Auch sein Heimatverein reagierte tief erschüttert auf die Nachricht. „Tief betroffen und unendlich traurig geben wir bekannt, dass unser ehemaliger Spieler und Jugendtrainer Karl-Heinz ‚Karli‘ Königsberger viel zu früh für immer seine Augen geschlossen hat“, schreibt der ASK Voitsberg in einem Nachruf, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Vom Nachwuchs bis in die zweite Bundesliga

Königsberger war eng mit dem Voitsberger Fußball verbunden. Bereits als Jugendlicher spielte er beim ASK Voitsberg und kämpfte sich bis in die Kampfmannschaft vor. Im Mai 1985 gab er im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der damaligen 2. Division, der heutigen zweiten Bundesliga. Gegner war der Kremser SC. Nach dem Abstieg der Voitsberger im selben Jahr wechselte er zum Atus Bärnbach. Dort entwickelte sich der Abwehrspieler über viele Jahre zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft in der Landesliga.

Auch nach der Karriere immer am Platz

Doch auch nach seiner aktiven Karriere blieb Königsberger dem Fußball treu. Beim ASK Voitsberg engagierte er sich als Jugendtrainer und prägte damit zahlreiche junge Spieler. Von 2011 bis 2017 war er zudem Jugendleiter des Vereins. Viele erinnern sich daran, dass er auch später noch regelmäßig am Fußballplatz anzutreffen war.„ Bis zuletzt war er bei fast allen Heim- und Auswärtsspielen dabei, egal ob in der Regionalliga oder in der 2. Bundesliga“, heißt es vom Verein.

Zweiter schwerer Verlust für den Verein

Für den ASK Voitsberg ist es bereits der zweite traurige Abschied innerhalb kurzer Zeit. Erst im Februar war Jugendtrainer Heimo Lackner im Alter von 50 Jahren verstorben. Der Verein richtet in diesen Tagen besonders bewegende Worte an die Angehörigen: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Trost und Zusammenhalt.“ Die Verabschiedung von Karl-Heinz Königsberger findet am 11. März um 14 Uhr in der Zeremonienhalle Voitsberg statt. Die Trauerfamilie bittet darum, von Blumen- und Kranzspenden Abstand zu nehmen. Stattdessen steht das gemeinsame Erinnern an einen Menschen im Mittelpunkt, der viele Jahre lang ein Teil des weststeirischen Fußballs war.