Spritpreise explodieren: „Staat darf nicht Profiteur der Krise sein“
Die Preise steigen von Tag zu Tag weiter und die Forderungen nach konsequentem Handeln werden immer lauter.
Der Krieg im Nahen Osten treibt die Treibstoffpreise in Österreich von Tag zu Tag weiter nach oben. Das setzt viele unter Druck, vor allem auch die Unternehmen in der Steiermark. Deshalb fordert die Wirtschaftskammer sofortige Maßnahmen gegen staatliche Übergewinne. Je nach Kraftstoffart machen Steuern und Abgaben nämlich zwischen 50 und 60 Prozent des Literpreises aus. Während die Preise an den Zapfsäulen also steigen, würden demnach auch die Einnahmen des Staates automatisch zunehmen.
Spritpreise steigen: Das fordert die WIrtschaftskammer
- Ein Steuerdeckel auf alle Treibstoffe: Ab einem Brutto-Literpreis von 1,50 Euro soll
es keine weiteren Steuern und Abgaben mehr geben, Staaten wie Kroatien haben
hier bereits ähnliche Modelle eingeführt.
- Eine temporäre Aussetzung der CO₂-Bepreisung bzw. eine generelle Senkung der
Mineralölsteuer für mindestens sechs Monate, mit Zielrichtung EU-Mindestniveau.
- Eine Rückgabe der Steuermehreinnahmen aus der aktuellen Treibstoffpreiswelle
über einen treffsicheren, befristeten „Sprit-Entlastungsbonus“ für Unternehmen,
insbesondere für KMU.
Betriebe müssen „jeden Euro zweimal umdrehen“
„Der Staat darf nicht länger Profiteur dieser Krise sein, während unsere
Betriebe jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Die zusätzlichen Steuer- und
Abgabeneinnahmen aus den Treibstoffpreisen müssen rasch und unbürokratisch an
Wirtschaft und Bevölkerung zurückgegeben werden“, betonen WKO Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Sonst würde eine neue Kostenspirale mit Folgen für Preise, Löhne und Arbeitsplätze drohen.
Inflation könnte wieder ansteigen
Vor allem könnte eine längere Treibstoffpreiswelle die Inflation wieder anheizen. Denn steigende Transportkosten wirken sich wieder auf die gesamte Wertschöpfungskette aus – von der Lieferung der Rohstoffe bis zur Zustellung beim Endkunden. Schon jetzt sind viele Betriebe kaum in der Lage, weitere Kostensteigerungen weiterzugeben. Prognosen hatten für die steirische Wirtschaft zuletzt ein zartes Wachstum erwartet. Dieses Plus ist akut gefährdet, wenn Energie und Mobilität erneut massiv teurer werden. Österreich liegt bei der Mineralölsteuer zudem deutlich über dem EU-Mindestniveau, was die heimische Standortbelastung zusätzlich erhöht.