Spritpreise explodieren: „Staat darf nicht Profiteur der Krise sein“

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Treibstoffpreise in Österreich von Tag zu Tag weiter nach oben. Das setzt viele unter Druck, vor allem auch die Unternehmen in der Steiermark. Deshalb fordert die Wirtschaftskammer sofortige Maßnahmen gegen staatliche Übergewinne. Je nach Kraftstoffart machen Steuern und Abgaben nämlich zwischen 50 und 60 Prozent des Literpreises aus. Während die Preise an den Zapfsäulen also steigen, würden demnach auch die Einnahmen des Staates automatisch zunehmen.

Betriebe müssen „jeden Euro zweimal umdrehen“

„Der Staat darf nicht länger Profiteur dieser Krise sein, während unsere

Betriebe jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Die zusätzlichen Steuer- und

Abgabeneinnahmen aus den Treibstoffpreisen müssen rasch und unbürokratisch an

Wirtschaft und Bevölkerung zurückgegeben werden“, betonen WKO Steiermark-Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Sonst würde eine neue Kostenspirale mit Folgen für Preise, Löhne und Arbeitsplätze drohen.

Inflation könnte wieder ansteigen

Vor allem könnte eine längere Treibstoffpreiswelle die Inflation wieder anheizen. Denn steigende Transportkosten wirken sich wieder auf die gesamte Wertschöpfungskette aus – von der Lieferung der Rohstoffe bis zur Zustellung beim Endkunden. Schon jetzt sind viele Betriebe kaum in der Lage, weitere Kostensteigerungen weiterzugeben. Prognosen hatten für die steirische Wirtschaft zuletzt ein zartes Wachstum erwartet. Dieses Plus ist akut gefährdet, wenn Energie und Mobilität erneut massiv teurer werden. Österreich liegt bei der Mineralölsteuer zudem deutlich über dem EU-Mindestniveau, was die heimische Standortbelastung zusätzlich erhöht.



