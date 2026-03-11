Skip to content
/ ©Montage: 5 Minuten/Puhek
„Kammerchefs zeigen Gesicht, Mitglieder zahlen“ – Kopfverbot gefordert
In der Steiermark wird ein "Kopfverbot" gefordert.
Steiermark
11/03/2026
Kammerpräsidenten sind aktuell vom „Kopfverbot“ noch ausgenommen. Doch einige sehen das kritisch und sprechen sich klar für ein Verbot der Selbstinszenierung in Inseraten aus.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)

Inserate mit großen Portraits von Kammerpräsidenten sorgen immer wieder für Kritik. Die steirischen Grünen wollen diese Praxis nun gesetzlich eindämmen. Deshalb wurde ein entsprechender Antrag im Landtag eingebracht, um das sogenannte „Kopfverbot“ auch auf Präsidenten gesetzlicher Kammern auszuweiten. Damit soll verhindert werden, dass sich Funktionäre mit Pflichtbeiträgen der Mitglieder persönlich in Szene setzen. „Pflichtbeiträge sind kein Werbebudget für einzelne Funktionäre. Wenn Kammerpräsidenten seitenweise mit ihrem Gesicht inserieren, läuft etwas schief“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Das Bild auf 5min.at zeigt Sandra Krautwaschl.
© Puhek
Sandra Krautwaschl ist für ein Kopfverbot in der Steiermark.

Was ist das Kopfverbot?

Seit 2012 gilt das Kopfverbot für Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen. Das heißt, sie dürfen in Inseraten öffentlicher Einrichtungen nicht mit Bild oder Namen auftreten. Für Kammerpräsidenten gibt es diese Regel bisher nicht, und das, obwohl sie ebenfalls politische Funktionen ausüben. „Diese Lücke gehört geschlossen. Es gibt keinen Grund, dass man die Herren Herk und Pesserl in Dauerschleife plakatieren darf, während das beim Bundespräsidenten, Bundeskanzler oder Landeshauptmann rechtlich nicht mehr möglich ist. Sachinformation ja – Selbstdarstellung auf Kosten der Mitglieder nein“, so Krautwaschl.

