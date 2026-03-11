„Genug ist genug!“ – Frauen machen Benachteiligung sichtbar

Die Ergebnisse der Ideen der Teilnehmenden wurden am Dienstag im Graz Museum präsentiert. Wann bringen Benachteiligung, Diskriminierung, Einschränkungen oder Ungerechtigkeit das Fass endgültig zum Überlaufen? Passend zum Internationalen Frauentag sind zehn Teilnehmerinnen aus Projekten von Jugend am Werk Steiermark dieser Frage nachgegangen. Sie haben ihre kollektiven Erfahrungen gesammelt und künstlerisch verarbeitet.

©Jugend am Werk Steiermark / Wilfried Mörtl Im Graz Museum wird eine Austellung für Frauen veranstaltet.

Frauen erzählen ihre Geschichten

Die Idee für das Projekt entstand bereits 2025. Ziel ist es, das Leben von Frauen aus benachteiligten Bereichen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Dabei geht es vor allem um die täglichen Herausforderungen sowie Benachteiligungen. Aus diesem Prozess ist auch ein kleines Frauenmagazin entstanden, das über das tägliche Leben der Frauen in der heutigen Gesellschaft berichtet. Der Arbeitsprozess wurde außerdem in einem Kurzfilm dokumentiert, der ebenfalls gezeigt wird. Die Ergebnisse der Kooperation sind noch bis 31. März 2026 im Graz Museum ausgestellt. „Die Teilnehmerinnen haben ihre persönlichen Erfahrungen und Perspektiven miteinander geteilt und diese in einem Zine kreativ zum Ausdruck gebracht, das nun für den Frauenmärz Teil der Ausstellung ‚Demokratie, heast!‘ ist“, so Sibylle Dienesch, Direktorin Museum Graz.

„Selbstbestimmung von Frauen ist keine Option“

„Wir begleiten und unterstützen in unserer täglichen Arbeit viele Frauen. Die meisten unserer Kundinnen erfahren gleich mehrfach Benachteiligung und Diskriminierung. Schlechtere Berufs- und Bildungschancen und ungleich verteilte Care-Arbeit sind nur einige der strukturellen Hürden, mit denen sie konfrontiert sind“, erklärt Sandra Schimmler, Geschäftsführerin von Jugend am Werk Steiermark. „Am Weltfrauentag feiern wir die Erfolge von Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung – und machen zugleich auf die strukturellen und gesellschaftlichen Barrieren aufmerksam, denen sie weiterhin begegnen. Die Ausstellung gibt diesen persönlichen Erfahrungen eine Stimme und sendet ein deutliches Signal: Gleichstellung und Selbstbestimmung von Frauen sind keine Option, sondern die Grundlage einer starken Demokratie“, ergänzt Cäcilia Lovis, Geschäftsführerin von alea + partner gmbh.