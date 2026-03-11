Das sind die neuen Umweltregeln für Motorsport in der Steiermark

Motorsport hat in der Steiermark große Tradition, von der Ennstal-Classic bis zum Rechbergrennen. Damit Rennen künftig noch umweltfreundlicher ablaufen, präsentierte die Umweltanwaltschaft nun einen überarbeiteten Leitfaden.

Motorsportveranstaltungen gehören seit Jahrzehnten zum steirischen Veranstaltungskalender. Damit Rennen auch künftig im Einklang mit Umweltauflagen stattfinden können, wurde der sogenannte „Leitfaden Fahrerlager“ umfassend überarbeitet. Die neue Ausgabe wurde am Mittwoch, dem 11. März im Medienzentrum Steiermark in Graz präsentiert. Herausgegeben wird der Leitfaden von der steirischen Umweltanwaltschaft, die ihn bereits 2005 erstmals veröffentlicht hat. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Dokument nicht nur in der Steiermark, sondern auch in anderen Bundesländern etabliert.

©Land Steiermark/ Resch Umweltanwalt Maximilian Lughofer flankiert von Eva Baumgartner (l.) und Klaudia Sonnleitner, die maßgeblich an der Produktion des „Leitfadens Fahrerlager“ beteiligt waren.

Klare Vorgaben für Veranstalter und Teilnehmer

Der Leitfaden enthält verbindliche Richtlinien für den Umweltschutz bei Motorsportveranstaltungen. Dazu zählen unter anderem technische Kontrollen von Fahrzeugen, Regeln für die Abfallentsorgung sowie Maßnahmen zum Schutz von Boden und Grundwasser. „Der Leitfaden regelt mit verbindlichen Vorgaben unter anderem die hohen technischen Standards im Umweltschutzbereich“, erklärt Umweltanwalt Maximilian Lughofer. Die Überarbeitung sei notwendig gewesen, damit Veranstalter, Rennteilnehmer, Behörden und Sachverständige sich besser an aktuellen Herausforderungen orientieren können.

©Land Steiermark/ Resch Umweltanwalt Maximilian Lughofer mit dem neuen „Leitfaden Fahrerlager“

Motorsport mit großer Bedeutung für die Region

Auch abseits internationaler Rennserien spielt Motorsport in der Steiermark eine wichtige Rolle. Jedes Jahr finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Dazu zählen etwa Enduro-Staatsmeisterschaftsläufe, die Ennstal-Classic, die Südsteiermark-Classic sowie das traditionsreiche Rechbergrennen. Diese Events haben nicht nur sportliche Bedeutung, sondern auch wirtschaftliche und touristische Effekte für die Regionen.

Neue Technologien und Umweltstandards berücksichtigt

Der aktualisierte Leitfaden wurde gemeinsam mit Veranstaltern und Motorsport-Experten erarbeitet. Ziel war es, die Inhalte an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Neu aufgenommen wurden unter anderem Motorsportklassen mit Elektrofahrzeugen, moderne Materialien zum Schutz von Boden und Grundwasser sowie spezielle Checklisten für unterschiedliche Bewerbe wie Rallye, Motocross oder Autocross. Auch im Bereich Lärmschutz wurden aktuelle Vorgaben und Hinweise ergänzt. Mit der neuen Ausgabe soll sichergestellt werden, dass Motorsportveranstaltungen auch künftig unter klaren Umweltstandards durchgeführt werden können. Das Handbuch gibt es hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 12:52 Uhr aktualisiert