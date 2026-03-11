Brand in Einfamilienhaus in Weiz: Defekter Akku löst Kellerfeuer aus

Ein defekter Akku einer Einhandmotorsäge dürfte Dienstagnachmittag einen Brand im Keller eines Einfamilienhauses ausgelöst haben. Ein 65-Jähriger wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 15.30 Uhr bemerkte der 65-jährige Eigentümer am Dienstagnachmittag, dem 10. März, gemeinsam mit einem Nachbarn eine starke Rauchentwicklung aus seinem Keller. Während der 65-Jährige versuchte den Brand zu löschen, verständigte der Nachbar die Feuerwehr. Die Feuerwehren Passail und Fladnitz an der Teichalm, im Einsatz mit 27 Kräften und fünf Fahrzeugen, konnten den Brand löschen.

Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

Nach der Erstversorgung wurde der 65-Jährige mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz eingeliefert. Laut den ersten Ermittlungen dürfte ein defekter Akku einer Einhandmotorsäge den Brand ausgelöst haben. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.