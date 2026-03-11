Oster-Schokolade hilft: Zotter und SPAR unterstützen VinziWerke

Schokolade versüßt den Alltag und kann gleichzeitig helfen. Genau das steckt hinter der handgeschöpften Sonderedition „Nougat spendet Glück“ von Zotter. Die Tafel ist ab sofort bei SPAR-Märkten in der Steiermark sowie im Zotter-Onlineshop erhältlich. Das Besondere: Für jede verkaufte Schokolade spenden SPAR Steiermark und Zotter jeweils 25 Cent an die VinziWerke. Insgesamt gehen damit 50 Cent pro Tafel an Projekte, die Menschen unterstützen, die von Armut oder Wohnungsverlust betroffen sind.

Ein wichtiges Auffangnetz

Für viele Betroffene sind die Einrichtungen der VinziWerke oft die letzte Anlaufstelle. Geschäftsführerin Amrita Böker, die kürzlich aus ihrer Elternkarenz zurückgekehrt ist, betont die Bedeutung dieser Hilfe: „Für viele Menschen sind wir das letzte Auffangnetz, wenn sie in Not geraten. Allein in der Steiermark finden rund 240 Menschen täglich bei uns einen sicheren Schlafplatz und eine warme Mahlzeit vor. Hinzu kommen unsere vielen Freiwilligen, die ihre Sorgen ernst nehmen, ihnen zuhören und sie unterstützten.“

Spenden sichern Hilfe im Alltag

Die Arbeit der VinziWerke wird nur zur Hälfte von der öffentlichen Hand finanziert. Der restliche Teil kommt aus Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. „Ohne diesen Beitrag könnten wir unsere Häuser und Projekte nicht am Leben erhalten. Von ganzem Herzen danke ich Zotter Schokolade und unserem langjährigen Kooperationspartner SPAR Steiermark für diese großherzige Aktion, die vielen Menschen den Alltag versüßen, vielen weiteren aber beim Bewältigen ihres Alltags helfen wird! Auch möchte ich unseren Spender*innen für ihre Treue danken und sie bitten, uns weiterhin ihre Nächstenliebe und Solidarität zu zeigen – etwa in Form einer Tafel Schokolade“, so Böker.

©SPAR AG/Werner Krug Die neue Zotter-Schoko spendet Glück. ©SPAR AG/Werner Krug Julia Zotter, Amrita Böker und Christoph Holzer.

Ein Zeichen der Solidarität

Auch für Zotter und SPAR steht bei der Aktion der soziale Gedanke im Mittelpunkt. Zotter-Geschäftsführerin Julia Zotter sagt: „Solidarität und Zusammenhalt sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Wenn jemand in Not gerät, soll er wissen, dass er nicht allein ist und es Hilfe gibt. Gerne unterstützten wir die Arbeit der VinziWerke mit dieser Aktion und hoffen damit auch soziale Wärme und Zuversicht in das Leben anderer zu bringen.“ Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark & Südburgenland, ergänzt: „Als regional verwurzeltes Handelsunternehmen ist es uns ein großes Anliegen, Verantwortung zu übernehmen und dort zu helfen, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Mit der Sonderedition ‚Nougat spendet Glück‘ verbinden wir bewusst Genuss mit sozialem Engagement.“

Hilfe in der ganzen Steiermark

Österreichweit betreiben die VinziWerke 40 Einrichtungen und Projekte. In der Steiermark gehören dazu unter anderem Notschlafstellen und Dauerherbergen, VinziMärkte, der VinziBus, Housing First sowie Sozialberatung. Die Sonderedition „Nougat spendet Glück“ der Sorte „NougatVariation“ ist derzeit in 135 SPAR-Märkten in der Steiermark sowie im Zotter-Onlineshop erhältlich.