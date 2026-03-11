Gewaltschutzbeirat in der Steiermark soll wieder tagen

Der Gewaltschutzbeirat des Landes Steiermark soll im ersten Halbjahr wieder zusammentreten. Das geht aus einer Anfragebeantwortung hervor. Die Grünen sehen darin einen Erfolg ihres politischen Drucks.

Der Gewaltschutzbeirat des Landes Steiermark soll im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder zusammentreten. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen hervor. Das Gremium war seit dem Regierungswechsel nicht mehr einberufen worden. Nun laufen laut Landesregierung erste Vorbereitungen für eine neuerliche Sitzung. Der Beirat wurde 2019 ins Leben gerufen. Ziel war es, Fachstellen, Experten und Vertreter der Politik regelmäßig zusammenzubringen, um Maßnahmen gegen Gewalt zu beraten und weiterzuentwickeln.

Grüne sprechen von politischem Erfolg

Die Grünen hatten zuletzt mehrfach gefordert, den Gewaltschutzbeirat wieder einzuberufen – unter anderem mit einem Antrag im Landtag im Februar. Dieser wurde damals noch mit blau-schwarzer Mehrheit abgelehnt. Für die Frauensprecherin der steirischen Grünen Veronika Nitsche zeigt die aktuelle Entwicklung dennoch Wirkung: „Unsere Hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht, jetzt bewegt sich endlich etwas“, sagt sie. Der Beirat bringe Fachstellen, Expertinnen und Politik zusammen – genau diesen Austausch brauche es, um Gewalt wirksam vorzubeugen.

©Marusa Puhek Grünen-Frauensprecherin Veronika Nitsche sieht die erneute Einberufung des Gewaltschutzbeirats als Erfolg ihres politischen Drucks.

Regierung nennt Amoklauf als Grund

In der Anfragebeantwortung begründet die Landesregierung, warum der Gewaltschutzbeirat zuletzt nicht einberufen wurde. Demnach wurde die Planung durch den Amoklauf am BORG Dreierschützengasse unterbrochen. In der Folge habe der Schwerpunkt zunächst auf kurzfristigen Maßnahmen zur Gewaltprävention gelegen, etwa bei der Sicherheit an Schulen oder bei Gewalt unter Jugendlichen. Mehr dazu liest du hier: Nach Amoklauf: Gewaltpräventions-Beirat präsentiert erste Ergebnisse.

Prävention und Gewaltschutz gemeinsam denken

Für Nitsche steht dennoch fest, dass beides notwendig ist: Präventionsmaßnahmen und ein funktionierender Gewaltschutz. „Natürlich war es richtig, nach diesem schrecklichen Ereignis rasch Maßnahmen zu setzen. Aber es kann kein ‚Entweder-oder‘ geben“, sagt sie. Frauen müssten sich darauf verlassen können, dass die Politik ihnen den Rücken stärkt. „Gut, dass unser Drängen hier jetzt Wirkung zeigt.“