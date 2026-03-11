Feuerwehrmann entdeckt Brand vor Besitzern und greift zum Gartenschlauch

In Madstein hätte ein Brand beinahe unbemerkt größeren Schaden angerichtet. Doch bevor die Besitzer überhaupt etwas bemerkten, entdeckte ein Feuerwehrmann zufällig die Flammen und griff sofort zum Gartenschlauch.

Am Mittwoch, dem 11. März 2026 um 10.15 Uhr wurde die Feuerwehr Madstein–Stadlhof zu einem Kleinbrand alarmiert. Gebrannt hatte es im Außenbereich eines Wirtschaftsgebäudes. Das Besondere: Entdeckt wurde der Brand nicht von den Bewohnern selbst, sondern von einem Feuerwehrmann, der zufällig vor Ort war. Als er die Flammen bemerkte, standen diese bereits rund zwei Meter hoch.

Wind trieb Flammen Richtung Gebäude

Der Floriani handelte sofort. Laut seinen Schilderungen drohten sich die Flammen durch den Wind direkt in Richtung des Wirtschaftsgebäudes auszubreiten. Zuerst informierte er die Bewohnerin über die Situation und setzte anschließend den Notruf zur Alarmierung der Feuerwehr ab. Danach griff der Feuerwehrmann selbst ein: Armin Haberl, Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Wald am Schoberpass, begann umgehend mit den Löscharbeiten. Mit einem Gartenschlauch gelang es ihm schließlich, den Brand zu löschen, noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof Mit einem Gartenschlauch konnte der Feuerwehrmann die Flammen rasch löschen. ©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof Für die alarmierten Feuerwehren blieben schließlich nur noch Nachlöscharbeiten.

Nur mehr Nachlöscharbeiten

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits unter Kontrolle. Für die Feuerwehr blieben daher nur noch Nachlöscharbeiten. Im Einsatz standen die Feuerwehr Madstein–Stadlhof mit HLFA 2 und LKWA sowie elf Mitgliedern sowie die Feuerwehr Traboch-Timmersdorf.