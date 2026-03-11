Baumstamm schnellte zurück: Forstarbeiter in Gamlitz verletzt

Bei Forstarbeiten in Gamlitz (Bezirk Leibnitz) ist Mittwochnachmittag ein Mann verletzt worden. Ein gefällter Baum brach auseinander - ein Teil des Stammes schnellte zurück und traf den 48-Jährigen.

Mittwochnachmittag, 11. März 2026, kam es bei Forstarbeiten zu einem Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Am Mittwochnachmittag, dem 11. März 2026, kam es in Gamlitz im Bezirk Leibnitz zu einem Forstunfall. Gegen 15.30 Uhr arbeiteten zwei Brüder – ein 48-Jähriger und ein 51-Jähriger – im Wald. Beide stammen aus dem Bezirk Leibnitz und führten gemeinsam Holzarbeiten durch.

Baum brach plötzlich auseinander

Ersten Erhebungen zufolge fällte der 48-Jährige eine rund 20 Meter hohe Erle. Beim Umstürzen prallte der Baumstamm jedoch gegen einen gegenüberliegenden Erdhügel. Durch den Aufprall brach der Baum in der Mitte auseinander. Während der obere Teil des Baumes abbrach, schnellte der untere Teil des Stammes plötzlich zurück.

Mann getroffen und in Bachbett gestürzt

Der zurückschnellende Stamm traf den 48-Jährigen, der gerade versuchte davonzulaufen. Durch den Aufprall wurde der Mann in ein kleines Bachbett geschleudert. Sein 51-jähriger Bruder beobachtete den Unfall. Er eilte sofort zu Hilfe, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 48-Jährige ansprechbar. Das Österreichische Rote Kreuz brachte ihn anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Südweststeiermark am Standort Wagna.