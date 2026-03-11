Steiermark räumt auf: Frühjahrsputz startet am 21. März

Wenn im Frühling die Natur erwacht, rücken in der Steiermark tausende Menschen mit Müllsäcken und Handschuhen aus. Der Grund: der „große steirische Frühjahrsputz“. Von 21. März bis 9. Mai 2026 sind alle Steirerinnen und Steirer eingeladen, achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu sammeln und damit ein Zeichen gegen das sogenannte „Littering“ zu setzen. Schon im vergangenen Jahr zeigte sich, wie groß die Bereitschaft ist, gemeinsam anzupacken. Mehr als 70.000 Menschen beteiligten sich an der Aktion und sammelten dabei rund 210.000 Kilogramm Abfall, der anschließend fachgerecht entsorgt wurde. Heuer findet die Umweltinitiative bereits zum 18. Mal statt.

Müll gehört nicht in die Natur

Ob Zigarettenstummel, Getränkedosen oder Plastikflaschen – vieles landet noch immer dort, wo es nicht hingehört. Besonders problematisch: Manche Abfälle bleiben über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte in der Umwelt bestehen. Das verschmutzt Böden und Gewässer, gefährdet Tiere und verursacht zusätzliche Kosten. Die Projektpartner – das Lebensressort des Landes Steiermark, die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark – rufen deshalb erneut zum Mitmachen auf. Gesammelt wird überall dort, wo sich Müll ansammelt: in Parks, auf Wiesen, in Wäldern oder entlang von Bächen und Flüssen.

©ORF/Regine Schoettl Ein Zeichen gegen Littering: Von 21. März bis 9. Mai sind Steirerinnen und Steirer wieder unterwegs, um achtlos weggeworfenen Abfall aus der Natur zu entfernen.

Schwerpunkt auf Zigarettenstummeln

Ein besonderer Fokus liegt heuer auf Abfällen aus Tabakprodukten. Denn Zigarettenstummel zählen zu den häufigsten Müllarten in der Natur und enthalten zahlreiche Schadstoffe. Unter dem Motto „(T)Aschenbecher nützen – Umwelt schützen!“ wird daher verstärkt auf Aufklärung gesetzt. Dafür kommt auch ein neuer Taschenaschenbecher zum Einsatz. Das kleine Behältnis hat etwa die Größe eines Sturmfeuerzeugs, passt in jede Jacken- oder Hosentasche und ist geruchsdicht sowie ausschüttsicher. So können Raucher ihre Stummel unterwegs einfach sammeln statt wegzuwerfen.

Auch Schulen und Gemeinden machen mit

Die Aktion wird von zahlreichen Gemeinden, Organisationen und Vereinen unterstützt. Auch Schulen und Kindergärten sind eingeladen, sich zu beteiligen und gemeinsam Müll zu sammeln. Für Schulklassen gibt es sogar eigene Preise, etwa Ausflüge zu spannenden Ausflugszielen in der Steiermark. Wer mitmachen möchte, kann sich über saubere.steiermark.at anmelden. Dort gibt es alle Infos zu Sammelstellen, Ansprechpartnern und den roten „Frühjahrsputz“-Sammelsäcken.

Große Abschlussveranstaltung im Mai

Der feierliche Abschluss der Aktionswochen findet am 9. Mai 2026 im Ressourcenpark Hönigsberg statt. Schon jetzt zeigt sich: Das Interesse ist groß. Rund 41.000 Personen aus 211 steirischen Gemeinden haben sich bereits angemeldet. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2008 wurden insgesamt über 3 Millionen Kilogramm Müll gesammelt. Eine beeindruckende Bilanz und ein deutliches Zeichen dafür, dass vielen Menschen eine saubere Steiermark am Herzen liegt.