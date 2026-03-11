Schauer im Anmarsch: Wetter kippt am Donnerstag in der Steiermark

Der Donnerstag, 12. März 2026, verläuft in der Steiermark unbeständig. „Im Nordwesten der Obersteiermark überwiegen von Beginn an die Wolken und es kommt schon vormittags zu ersten Schauern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Je weiter man in den Südosten kommt, desto länger hält sich zunächst noch recht sonniges Wetter. Spätestens am Nachmittag ziehen jedoch auch dort dichte Wolken auf, und teils gewittrige Schauer sind möglich. Gegen Abend lockert es von Norden her wieder auf. Mit Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad bleibt es deutlich zu mild für Mitte März.