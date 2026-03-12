Beliebtes Rostfest kehrt zurück: Kulturfestival belebt Eisenerz wieder

Nach drei Jahren Pause kehrt das Rostfest 2026 in die Altstadt von Eisenerz zurück. Von 13. bis 15. August sollen Konzerte, Kunst und Diskussionen neue Impulse für den traditionsreichen Ort bringen.

Gute Nachrichten für Musik- und Kunstliebhaber: Das Rostfest wird 2026 wieder in der Altstadt von Eisenerz stattfinden. Von 13. bis 15. August verwandelt sich der traditionsreiche Ort erneut in eine Bühne für Musik, Kunst und gesellschaftliche Diskussionen. Nach mehreren Jahren mit kleineren Formaten soll das Festival heuer wieder umfangreicher ausgerichtet werden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Drei Tage Kultur in der Altstadt

Geplant sind Konzerte, Ausstellungen, Lichtinstallationen und Diskussionsformate, die sich über verschiedene Orte in der Stadt verteilen. Ziel ist es, das historische Zentrum von Eisenerz für einige Tage neu zu beleben und kulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Die Veranstalter arbeiten derzeit noch am endgültigen Programm. Fest steht jedoch bereits, dass zahlreiche Veranstaltungen sowohl im öffentlichen Raum als auch in bislang ungenutzten Gebäuden stattfinden sollen.

Fokus auf leerstehende Räume

Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals steht der Schwerpunkt „Found Places“. Der Titel spielt bewusst auf den Begriff der sogenannten „Lost Places“ an. Dabei wollen die Organisatoren zeigen, welches Potenzial in leerstehenden Gebäuden der Stadt steckt. Diese Räume sollen während des Festivals zu temporären Orten für Kunst, Begegnung und Diskussion werden. Hinter dem Rostfest steht ein ehrenamtliches Team von rund zwölf Personen aus der gesamten Steiermark. Gemeinsam arbeitet die Gruppe daran, unterschiedliche kulturelle Bereiche miteinander zu verbinden. Das Konzept setzt auf eine interdisziplinäre Mischung aus Musik, Kunst, Diskurs und Stadtentwicklung. Dass das Rostfest 2026 wieder in größerem Umfang stattfinden kann, liegt auch an finanzieller Unterstützung. Förderungen von Land und Bund machen die Umsetzung möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert