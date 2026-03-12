Bahnhof Weststeiermark: Große Halle, aber wo sind die Geschäfte?

Der neue Bahnhof Weststeiermark gilt als wichtiger Verkehrsknoten entlang der Koralmbahn. Während die Parkplätze stark genutzt werden, stehen die Geschäftsflächen in der Bahnhofshalle aber weiterhin leer.

Der Bahnhof Weststeiermark zählt zu den größten neuen Mobilitätsknoten entlang der Koralmbahn. Pendler nutzen die Anlage bereits intensiv, doch in der großen Bahnhofshalle bleiben die vorgesehenen Geschäftsflächen bislang unbesetzt.

Wichtiger Verkehrsknoten der Region

Mit neun Gleisen und rund 450 Parkplätzen wurde der Bahnhof als zentraler Verkehrspunkt für die Region konzipiert. Besonders zu Pendlerzeiten zeigt sich: Die Parkflächen sind großteils ausgelastet, viele Reisende steigen hier täglich auf den Zug um. Im Inneren des Gebäudes herrscht jedoch noch vergleichsweise wenig Betrieb, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die großzügige Halle wirkt oft ruhig, da derzeit keine Geschäfte geöffnet haben. Wer am Bahnhof auf seinen Zug wartet, findet aktuell nur ein sehr begrenztes Angebot vor. Getränke und Snacks gibt es derzeit lediglich aus Verkaufsautomaten. Viele Fahrgäste wünschen sich daher zusätzliche Angebote, etwa ein Café oder eine kleine Bäckerei. Gerade für Pendler oder Reisende mit Wartezeiten würde das den Aufenthalt deutlich angenehmer machen.

Region hofft auf baldige Belebung

Auch in der Region wird der Leerstand der Geschäftsflächen diskutiert. Vertreter aus der Gemeinde berichten, dass man bereits mehrfach auf das Thema angesprochen worden sei. Der Bahnhof selbst werde grundsätzlich positiv wahrgenommen, allerdings fehle es noch an Gastronomie oder Geschäften, die die Halle beleben könnten. Die ÖBB bestätigen, dass die Vermietung der Flächen ein wichtiges Ziel ist. Der Bahnhof sei nach erwarteten Anforderungen geplant worden, nun wolle man passende Betriebe für die Geschäftslokale gewinnen. Die Ausschreibung für die Flächen läuft weiterhin. Laut ÖBB orientieren sich die Mietpreise an regional üblichen Konditionen und werden je nach Nutzung und Verhandlung angepasst.

