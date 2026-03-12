Stromleitung abgerissen: Einsatzkräfte verhindern Brand in Nestelbach

Eine Polizeistreife entdeckte Mittwochnachmittag bei Nestelbach bei Graz mehrere Glutnester an einem Hang. Ursache war eine abgerissene Stromleitung. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Brand verhindert werden.

Gegen 14.30 Uhr bemerkten Polizisten während einer Streifenfahrt auf der L369 zwischen Schemerlhöhe und Vasoldsberg eine starke Rauchentwicklung an einem angrenzenden Hang. Nach ersten Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass ein Harvester kurz zuvor eine Stromfreileitung abgerissen haben dürfte. Die Beamten stellten am Hang bereits Glutnester auf einer Wiese fest, die unmittelbar an ein Waldstück angrenzte. Zudem war laut Auskunft der Polizei ein deutliches Knistern der am Boden liegenden Leitungen wahrnehmbar.

Großbrand durch schnelles Handeln verhindert

Umgehend wurden die Feuerwehr sowie der zuständige Netzbetreiber zur Abschaltung des Stroms angefordert. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte gelang es, die Entstehungsbrände sofort unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu unterbinden. Als Verursacher konnte ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz ermittelt werden. Dieser gab an, die Leitung mit seinem Arbeitsgerät passiert zu haben. Vermutlich riss ein hochstehender Ast der Holzladung die Leitung herunter, was vom Lenker zunächst unbemerkt blieb. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.