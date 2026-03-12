Wohl unter Drogen: 25-Jährige lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In der Mittwochnacht, 11. März 2026, entzog sich eine 25-jährige Pkw-Lenkerin einer Anhaltung in Aigen im Ennstal (Bezirk Liezen) und flüchtete. Sie konnte angehalten werden und wird angezeigt.

Gegen 21 Uhr führte eine Polizeistreife in Aigen im Ennstal Standortkontrollen durch. Als eine 25-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen die Beamten bemerkte, bremste sie ihr Fahrzeug ab und wollte gleich darauf nach rechts abbiegen. Als ihr die Beamten daraufhin ein Anhaltezeichen gaben, missachtete sie dieses und flüchtete. Sogleich nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Die 25-Jährige fuhr über den Stapfelweg, sowie die Ortsteile Ritzmannsdorf, Tachenberg und Aich sowie in weiterer Folge über die L 741 in Richtung Döllach. Trotz Anhaltezeichen mittels Blaulicht und Folgetonhorn setzte sie ihre Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Nach etwa sieben Kilometern konnte sie im Ortsgebiet von Döllach angehalten werden.

„Eindeutige Suchtgiftsympotome“

Die 25-Jährige führte keinen Führerschein mit. Zudem konnten die Beamten einen Sachschaden am Fahrzeug feststellen. Erhebungen zufolge dürfte sie während der Verfolgungsfahrt gegen eine Steinmauer geprallt sein. „Aufgrund eindeutiger Suchtgiftsymptome wurde die 25-Jährige zur Vorführung zur klinischen Untersuchung aufgefordert, was sie jedoch verweigerte. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie wird angezeigt“, berichtet die Polizei.