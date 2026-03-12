Nach Unfall am Bahnhof Kaindorf: Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 3. März 2026, in Kaindorf an der Sulm sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Eine 51-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß eine Fraktur.

Gegen 18 Uhr verließ die 51-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz den Zug am Bahnhof Kaindorf an der Sulm. Als sie kurz darauf über eine Treppe den Bahnhofsbereich in Richtung Westen verließ und den dortigen Radweg betrat, kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der in Richtung Norden unterwegs war. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der Radlenker nach dem Befinden der Frau. Da diese zu diesem Zeitpunkt angab, nicht verletzt zu sein, wurden vor Ort keine Daten ausgetauscht und beide Beteiligten setzten ihren Weg fort. Da die Schmerzen jedoch zunahmen, begab sich die 51-Jährige später in das LKH Wagna. Dort stellten die Mediziner eine Fraktur des Ellbogens fest. Am Fahrrad des Unbekannten entstand durch die Kollision mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sachschaden. Um den Vorfall klären zu können, ersucht die Polizei um Hinweise zum beteiligten Fahrradlenker.