Sonne weicht Regen: Wo in der Steiermark Niederschlag erwartet wird

In der Steiermark zeigt sich das Wetter am Donnerstag wechselhaft. Nach sonnigem Start ziehen im Tagesverlauf zunehmend Wolken auf. Für den Nachmittag werden für Teile der Steiermark gewittrige Schauer prognostiziert.

Wie bereits am Mittwoch prognostiziert verläuft das Wetter am Donnerstag in der Steiermark unbeständig. „Im Nordwesten der Obersteiermark überwiegen von Beginn an die Wolken und speziell vormittags kommt es hier zu ein paar Schauern. Ansonsten scheint zunächst noch länger die Sonne, ab Mittag überwiegen aber auch im Oberen Murtal und im Mürztal die Wolken, zunehmend starke Bewölkung und gewittrige Schauer sind dann am Nachmittag schließlich mehrheitlich im Südosten zu erwarten“, geht aus der Prognose der GeoSphere Austria hervor. Auch seitens der Unwetterzentrale wird für Teile Österreichs am Donnerstag Niederschlag prognostiziert: „Ausgehend von einem Tief bei Island überschreitet am Donnerstag eine Kaltfront die Alpen, damit kommt nach längerer Trockenheit vorübergehend wieder etwas Regen auf.“

Hier sind in der Steiermark gewittrige Schauer möglich

In einem Posting von Skywarn am Donnerstagvormittag heißt es: „Eine abgeschwächte Störungszone im Zuge eines Höhentiefs bringt heute unbeständiges Wetter nach Österreich. Während es im Westen und Nordwesten in der Früh bzw. am Vormittag bereits erste Regenschauer gibt, ist es im Süden und Osten noch sonnig. Am Nachmittag nimmt aber auch dort die Schauerneignung zu. Von den Gurktaler Alpen über die Packalpe und Koralpe sowie das Grazer und Weizer Bergland sind auch einzelne gewittrige Schauer möglich.“ Diese sollen sich im Laufe des Abends weiter in Richtung Südosten ausbreiten.

Auf Zwischenhoch folgt „neue Tiefausläufer“

Bereits am Freitag aber soll sich das Wetter laut den Experten durch ein Zwischenhoch wieder beruhigen. „Am Wochenende ist mit der Ankunft neuer Tiefausläufer zu rechnen“, so heißt es in der Prognose der Unwetterzentrale. Ob diese für einen erneuten Wintereinbruch sorgen sollen, liest du hier: Wetterumschwung in Österreich: Kommt nächste Woche wieder Schnee?