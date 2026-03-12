Steirer wandern nach Thailand aus und kämpfen mit Herausforderungen

In der neuen Staffel der TV-Doku „Die Auswanderer“ stehen auch zwei Steirer im Mittelpunkt. Corinna und Patrick kämpfen auf der thailändischen Insel Koh Samui weiter um ihren Traum vom Leben im Ausland.

Ein neues Land, ein neuer Alltag und viele Herausforderungen: In der vierten Staffel der TV-Reihe „Die Auswanderer“, die ab 22. März auf JOYN und PULS 4 läuft, begleiten Kameras erneut Österreicherinnen und Österreicher auf ihrem Weg in ein Leben fern der Heimat. Zu sehen sind diesmal auch wieder die Steirer Corinna und Patrick, die sich auf der thailändischen Insel Koh Samui eine Existenz aufbauen wollen. Der Start verlief jedoch schwieriger als gedacht. Eine ursprünglich geplante Strandbar konnte nicht umgesetzt werden, stattdessen eröffneten die beiden ein Café. Doch auch dieses blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. Zusätzlich machen neue gesetzliche Regelungen den beiden das Arbeiten vor Ort komplizierter. Trotz der Rückschläge geben Corinna und Patrick ihren Traum vom Leben in Thailand nicht auf. In der neuen Staffel zeigen sie, wie sie nach Lösungen suchen und an neuen Ideen für ihre Zukunft feilen.

Das steirische Paar kämpft mit den Herausforderungen ihres neuen Lebens.

Weitere Auswanderer teilen ihre Erfahrungen

Neben den Steirern begleitet die Sendung auch weitere Österreicherinnen und Österreicher, die ihr Glück in verschiedenen Teilen der Welt versuchen – von Europa bis Übersee. Dabei geht es nicht nur um große Träume, sondern auch um Zweifel, Heimweh und die Realität eines Neustarts im Ausland.